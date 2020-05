Solidarité : La Chine et l’OMS lancent un programme de collecte de fonds caritatif

La Fondation chinoise pour le bien-être de la population (CPWF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé conjointement, mercredi dernier à Pékin, un programme de collecte de fonds à des fins caritatives pour combattre la pandémie de Covid-19.

Le programme, dénommé Fonds de réponse solidaire au Covid-19 pour l'OMS - Action de la Chine, recevra des dons par le biais d'une vingtaine de plates-formes chinoises de collecte de fonds basées sur Internet, dont la Fondation Tencent, la Fondation Alibaba, la Fondation Alipay. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué le soutien de la CPWF à la lutte mondiale de l'OMS contre le Covid-19, dans son discours lors de la cérémonie de lancement par liaison vidéo. Il a déclaré que le fonds encouragera les particuliers et les entreprises à contribuer directement aux efforts de l'OMS pour sauver des vies, ajoutant que les dons aideront les pays dans la prévention, la détection et le traitement du Covid-19. Ce programme, annoncé par M. Tedros le 13 mars, a été cofondé par l'OMS, la Fondation des Nations Unies et la Fondation suisse de philanthropie, appelant les gens, les entreprises et les organisations sociales responsables et généreuses du monde entier à faire des dons de fonds et de fournitures à l'OMS et à ses partenaires pour la réponse à l'épidémie.