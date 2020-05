Résolution internationale pour combattre la pandémie : L’OMS salue un acte historique

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité mercredi dernier les Etats membres qui ont adopté une résolution internationale «historique» contre la pandémie du Covid-19.

«La résolution établit une feuille de route claire des activités et actions essentielles qui doivent être entreprises», a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avant d'en énumérer les points essentiels. «Cette résolution historique souligne le rôle clé de l'OMS dans la promotion de l'accès à des technologies sanitaires sûres et efficaces», a-t-il indiqué.

Selon la résolution, il faut premièrement accorder une priorité «mondiale» à la distribution équitable de toutes les technologies sanitaires «essentielles» pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Les traités internationaux doivent être «mis à profit», y compris les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Les vaccins contre le nouveau coronavirus doivent en outre être classés «comme un bien public mondial pour la santé», a affirmé le responsable de l'OMS. Enfin, la collaboration entre la recherche publique et privée doit être encouragée.