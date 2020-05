Irak : Arrestation probable du successeur d’al-Baghdadi

Le service national irakien du renseignement a annoncé mercredi l’arrestation du possible successeur d’Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) tué en octobre 2019 lors d’une opération américaine en Syrie. "Abdul Nasser Qirdash, candidat à la succession du criminel al-Baghdadi, a été arrêté", a indiqué l'agence INA.

Par le passé, plusieurs médias ont évoqué le nom d’Abdul Nasser Qirdash en parlant d’un successeur d’al-Baghdadi. Le quotidien britannique The Guardian, se référant à deux services de renseignement, a ensuite écrit qu’il s’agissait du pseudonyme de l’Irakien Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, qui aurait pris les rênes de l'organisation quelques heures après l’élimination d'al-Baghdadi. Avant même l'élimination d'al-Baghdadi, l'armée américaine considérait Abdallah Kardash comme un candidat potentiel au poste de nouveau chef de Daech* et avait annoncé une récompense de cinq millions de dollars pour sa capture. Fin octobre 2019 le Président Donald Trump a déclaré que le chef de Daech, dont la mort avait été annoncée à plusieurs reprises sans être avérée, avait enfin été tué.