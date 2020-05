Rugby : l’ex-pilier des All Blacks Ben Franks va devenir entraîneur

Le pilier international néo-zélandais Ben Franks (36 ans), actuellement joueur du club anglais de Northampton, prendra sa retraite à la fin de la saison et deviendra l'entraîneur pour la mêlée des Scarlets, a annoncé le club gallois lundi.

Franks compte 47 sélections sous le maillot des All-Blacks avec qui il a remporté deux Coupes du Monde en 2011 et 2015. «Entraîner est quelque chose que j'ai toujours voulu faire quand j'arrêterai de jouer et j'ai été ravi quand cette opportunité avec les Scarlets s'est présentée», a commenté le joueur dans le communiqué. «J'ai toujours su que je prendrai ma retraite à la fin de cette saison, donc avant même qu'il y ait le coronavirus, j'avais prévu de prendre un peu de temps libre, voyager un peu et me former», a-t-il ajouté.

«C'est alors que Glenn a pris contact avec moi et c'est une opportunité dont j'ai hâte de me saisir», a-t-il poursuivi au sujet de Glenn Delaney qui va prendre le poste d'entraîneur en chef des Scarlets, dont il était déjà en charge de la défense. Delaney et Franks vont remplacer l'actuel coach Brad Mooar et son adjoint en charge des avants Ioan Cunningham qui vont quitter la province galloise à la fin de la saison.