Dix casemates pour terroristes détruites à Jijel et Tébessa en 24h (MDN)

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, Mercredi 20 avril lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de Bordj Thar, daïra de Chakfa, wilaya de Jijel, quatre casemates pour terroristes », a indiqué le MDN, dans un communiqué . Lors de cette opération , une paire de jumelles, une plaque photovoltaïque, sept micro-portables ainsi que des outils et des accessoires informatiques et d'autres objets ont été saisis . Dans le cadre de la lutte antiterroriste , un autre détachement a détruit casemates pour terroristes à Bir El-Ater, wilaya de Tébessa, a ajouté la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, à Tindouf, 2 individus et saisi un véhicule tout-terrain, 3 groupes électrogènes et 4 marteaux piqueurs, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Béchar, 28 tonnes de farine destinée à la spéculation. De même, les éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à In Amenas, trois contrebandiers à bord d'un véhicule touristique chargé de 2000 paquets de cigarettes.

La traque des narcotrafiquants s’intensifie ne ce mois sacré . un détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale à Batna, 30,615 kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont appréhendé, à El Oued un narcotrafiquant en sa possession 8640 comprimés psychotropes. Aussi, des Garde-côtes ont déjoué, à Chlef, Oran et Aïn Témouchent, des tentatives d'émigration clandestine de 68 individus.

Neila B / Rédaction Web