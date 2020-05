Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l'ancien Président Zéroual

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de l’ancien président de la République, M. Liamine Zéroual, qui lui a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd el Fitr, tout en saluant les efforts consentis par l’Etat pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi matin un appel téléphonique de son frère, l’ancien président de la République, M. Liamine Zéroual, qui lui a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd el Fitr, tout en saluant les efforts consentis par l’Etat pour faire face à la

propagation de la pandémie du Covid-19, notamment les aides accordées aux catégories vulnérables et aux faibles revenus», note le communiqué, ajoutant que «M. Zéroual a promis au Président de la République de lui rendre visite quand les circonstances le lui permettront».

«Pour sa part, M. Tebboune a présenté ses remerciements à son frère, Liamine Zéroual, pour son appel, lui souhaitant ainsi qu'à sa famille ses meilleurs vœux pour l’Aïd», précise la même source.

Le Président de la République lui a également réaffirmé «tout son respect et sa considération, en lui exprimant les sentiments d'amitié et de fraternité qui les lient depuis longtemps», conclut le communiqué.