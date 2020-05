Mouvement El-Bina : «Le 19 mai 1956, une étape charnière de la Révolution»

Le mouvement El Bina a affirmé, mardi, que le 19 mai 1956 était «une étape charnière» dans l'histoire de la glorieuse Révolution de libération et dans la lutte du peuple algérien contre le colonisateur français pour le recouvrement de sa liberté et de sa souveraineté nationale.

Dans un communiqué à l'occasion de la Journée nationale de l'Etudiant, El Bina a mis en avant les nombreuses significations de cet anniversaire durant lequel les étudiants des universités et les lycéens remémorent les luttes du mouvement national estudiantin contre l'occupant français, lorsqu'ils ont renoncé aux études et remplacé leurs plumes par des fusils en réponse à l'appel de la révolution, infligeant ainsi une gifle au colonisateur qui misait sur l’assimilation de cette élite.

Dans le projet d'édification de l'Algérie nouvelle, souligne le parti, «nous avons de nombreuses batailles et défis difficiles à remporter, dont la réforme et de la protection de notre système politique contre l'argent sale, l'approfondissement de la démocratie, la promotion des libertés, des droits de l'homme, de la citoyenneté, et du civisme et la diversification de l'économie nationale pour l’affranchir de la dépendance excessive aux hydrocarbures. Il s’agit, en outre, ajoute le communiqué de la bataille pour la préservation de l'indépendance nationale et de la souveraineté de la décision algérienne dans un monde changeant et instable».

«Ces batailles requièrent la mobilisation de toutes les compétences de l'Algérie, en tête desquelles les étudiants des universités et son élite qui s'attendent encore une meilleure utilisation», a conclu le communiqué.