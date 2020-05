RND : Le congrès extraordinaire, les 28 et 29 mai

La commission nationale de préparation du congrès extraordinaire du Rassemblement national démocratique (RND) a fait savoir que la date de la tenue de ce congrès était fixée au 28 et 29 mai courant au Centre international de conférences d'Alger, afin d'élire un nouveau secrétaire général et des membres du Conseil national et adopter les motions préparées par la commission, a indiqué un communiqué du parti.

PUBLIE LE : 21-05-2020 | 0:00