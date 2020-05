Bilan de Ramadhan : Pas de trêve pour les réformes

Le Ramadhan s’achève comme il a débuté : sous confinement. Le Coronavirus est toujours là, invisible, nuisible et menaçant la santé publique. La bataille menée par l’Algérie sur plusieurs fronts se poursuit. On enregistre, en la matière, un aménagement du confinement, à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr.

Outre l’application du confinement sanitaire de 13 h au lendemain 7h et l’interdiction de circulation des véhicules entre et à l’intérieur des wilayas, des mesures complémentaires ont accompagné cette décision, à l’exemple de l’obligation du port de masque de protection. Des sanctions seront prévues contre les contrevenants. Le message des autorités est clair : Pas question du moindre fléchissement où d’un quelconque relâchement à l’avenir concernant le respect des mesures barrières et les consignes de distanciation sociale qu’il y a de lieu de faire valoir impérativement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La faille, de l’avis de tous, réside bel et bien au niveau de l’attitude sociale.

Ce constat a été observé notamment à la suite de la reprise de certaines activités commerciales décidée par le gouvernement dans le but évident de les sauver d’un péril économique certain.

Il s’est avéré que certains locaux «ont enregistré une grande affluence sans respect des mesures sanitaires, favorisant ainsi la contamination» comme l’a déploré, à juste titre, le Président de la République lors de sa dernière rencontre avec les responsables des médias nationaux. Excepté la crise sanitaire qui a marqué le ramadhan, ce mois s’est caractérisé par les décisions multiples prises par les autorités dans divers domaines de la vie publique. Certaines sont en rapport avec la lutte contre l’épidémie du Coronavirus, d’autres en revanche matérialisent cette volonté d’aller de l’avant, progressivement, dans la consécration du projet d’édification de la nouvelle Algérie.



Engagements du président de la République : promesses tenues



Le recours à la technique de la visioconférence pour la tenue des réunions du conseil des ministres présidés par M. Tebboune a été mis à profit pendant ce ramadhan, ce qui a permis à l’exécutif d’avancer sur plusieurs dossiers d’ordre politique et socioéconomique. Ces concertations au sommet de l’Etat sont traduites par la consécration d’une partie des engagements du chef de l’Etat. Il est question, entre autres, du relèvement du SMIG à 20.000 DA, l’exonération de l’IRG pour les salaires égaux ou inférieurs à 30.000 DA ainsi que d’autres promesses tenues traitant des corrections qu’il fallait apporter pour améliorer l’environnement des affaires en vue d’ une meilleure promotion des IDE. Toutes ces dispositions sont prévues en effet dans le projet de la loi de finance complémentaire 2020 adopté en séance du conseil des ministres et actuellement à l’examen au niveau du Parlement. D’autre part, le Président de la République a tenu à statuer pendant ce ramadhan sur des questions ne manquant pas d’importance comme cela a été le cas concernant le sort de l’année scolaire. M. Tebboune avait décidé à ce sujet qu’«il n'y aurait pas d’année blanche» et que les épreuves du Baccalauréat seront maintenues.

Autre dossier qui figure au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, la prise en charge des séquelles subies par les entreprises du fait de la crise sanitaire dans le but de préparer les conditions idoines pour une relance de l’outil national de production national après la pandémie. L’on retiendra à ce propos la poursuite des réunions de concertation que les membres du gouvernement ont mené avec les représentants des organisations patronales et de syndicats des travailleurs sur instruction Premier ministre.



Révision constitutionnelle : une première mouture suivie de vives réactions



Au plan politique, la diffusion par la présidence de la République de l’avant-projet de la révision de la Constitution est un événement marquant l’actualité car la première mouture a été remise aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux médias qui ont marqué leur intérêt suite à cette démarche.

Ils ne pouvaient en effet rester indifférents face à une telle opportunité historique dans la mesure où cette révision profonde constitue la pierre angulaire du projet d’instauration de l’Algérie nouvelle. Ainsi, des commissions d’experts et de spécialistes en droit constitutionnel ont été rapidement mises sur pied au sein des formations politiques et des organisations syndicales pour l’examen et l’enrichissement des dispositions contenues dans la première mouture.

Des dispositions largement saluées par la classe politiques, les experts et les politologues, plus particulièrement celles afférentes au bannissement de la gouvernance unilatérale, le renforcement de l’indépendance de la justice et l’affermissement des droits collectifs et des libertés individuelles.

Le Ramadhan s’est distingué en outre par l’optimisation des conditions sécuritaires par les services concernés, l’ANP en tête. Les détachements de l’Armée nationale populaire ont, en effet, réussi des opérations de qualités, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les plus récentes opérations ont permis l’élimination de deux criminels dont un chef terroriste, la destruction de bombes artisanales et l’arrestation d’éléments de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs, la stabilité des prix des produits de consommation a constitué l’autre fait caractérisant ce mois de carême durant lequel les marchés n’ont fait face à aucune pénurie en matière d’approvisionnement

Karim Aoudia