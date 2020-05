Le SG du syndicat des paramédicaux : «Un geste citoyen»

Le Secrétaire général du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) assure que l'Algérie a dépassé la vague épidémique et considère que la situation est maîtrisée.

Joint par téléphone, M. Lounès Ghachi, nous a expliqué que l'intérêt de la décision des autorités publiques de rendre obligatoire le port du masque sanitaire dans le cadre des mesures visant à lutter contre la pandémie du Covid-19, à l’approche de la fête de l’Aïd, vise à inculquer aux Algériens l'adoption de nouveaux comportements sociaux en vue de se «conformer rigoureusement» aux mesures de prévention prises auparavant. «Le port du masque dans l'espace public est aujourd'hui recommandé quand la distanciation physique n'est pas possible, notamment dans les commerces ou autres lieux de regroupement», a-t-il soutenu

Le syndicaliste fait savoir que pour éviter un rebondissement de la pandémie, il est impératif de respecter les mesures de confinement, de multiplier les opérations de désinfection et de respecter la distanciation sociale, avec le port des moyens de protection. La décision de rendre obligatoire le port du masque ne doit pas faire oublier que la priorité doit être accordée aux personnels soignants, a-t-il cependant précisé.

Selon le secrétaire général du Syndicat algérien des paramédicaux, l'efficacité du port du masque n'est plus à démontrer car il protège le porteur contre les risques d'inhalation de gouttelettes chargées de virus et empêche également ce dernier de projeter des gouttelettes en cas de toux, notamment dans les lieux publics. «En adoptant des comportements sains, le citoyen doit savoir que le port du masque ne protège pas seulement celui qui le porte, mais ceux qui sont dans son entourage», a-t-il expliqué, soulignant que cette obligation pose le problème de la disponibilité, que ce soit pour le personnel soignant ou pour les citoyens.

S'agissant du déconfinement, Lounès Ghachi a estimé que les pouvoir publics devront prendre en considération le maintien des indicateurs d’évaluation de la maladie, en l’occurrence la stabilisation ou la diminution du nombre de décès et l’hospitalisation des malades infectés. «C’est de la sorte qu’on peut se prononcer sur cette question de déconfinement», a-t-il noté, affirmant que le déconfinement «doit être ciblé» pour concerner dans un premier temps les wilayas où la pandémie est de faible intensité, avant son élargissement à d’autres régions.

Tahar Kaidi