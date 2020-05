Ecole nationale polytechnique : à l’heure de l’innovation

Le Club d’activités polyvalentes (CAP) a été fondé en 2010 dans le but d’animer la vie estudiantine au sein de l’Ecole nationale polytechnique, à travers une dizaine de projets organisés chaque année. En cette période difficile de pandémie de coronavirus, le club a décidé́ de franchir un nouveau cap qui est de passer à l’évènementiel en ligne, et ceci en organisant pour la première fois un télé-hackathon. Un hackathon est un évènement regroupant des personnes aux compétences variées autour d’un but commun pendant une courte période. C’est un nouveau modèle d’innovation qui prend de plus en plus d’ampleur dans le monde entier. Les étudiants en raffolent et les entreprises l'utilisent pour accélérer un projet, pour identifier de nouveaux talents ou simplement pour se faire connaitre.

L'objectif de l'initiative est d'encourager les jeunes étudiants à développer leur créativité et leur imagination dans la conception de projets innovants, dans le domaine des nouvelles technologies. Les profils sont à majorité des programmeurs informatiques mais on peut y trouver tous les autres corps de métier impliqués dans le développement de softwares : entrepreneurs, graphistes, gestionnaires de projets, concepteurs d’interface, data-scientists… Aussi, Hack F Dar est un hackathon en ligne qui a pour but de développer des solutions concrètes pour faire face à cette pandémie de Covid-19, ainsi que tous les problèmes qui en découlent dans différents domaines : environnement, transport, tourisme, santé, économie numérique et charité… et ceci en mettant à profit les avantages des nouvelles technologies et innovations. L'évènement aura lieu du jeudi 28 mai au samedi 30 mai sur une plateforme en ligne et comptera un certain nombre de participants qui seront répartis en groupes, l'appel à la candidature sera officiellement lancé le 19 mai. En fait, les participants sont réunis par équipes pour résoudre une problématique en construisant une solution.

L'événement se déroule dans un climat de collaboration et de compétition sur fond de challenge technique et de travail en équipe, et surtout catalysé par le sentiment d’urgence qui permet de stimuler la créativité des participants, appelés à innover. À la fin du temps imparti, les équipes viennent présenter tour à tour le résultat de leur travail, en faisant une démonstration et le jury se charge alors de désigner un gagnant et d’éventuellement remettre un prix. Mais le Hackathon ne s’arrête pas là. Les participants mettent leur création à disposition en open-source pour que chacun puisse tenter de faire évoluer la solution ou simplement d’apprendre de ce qui a été fait. L’encadrement sera assuré par des mentors, coach ou expert de leur domaine : connaissance d’une industrie, maîtrise d’un outil ou langage de programmation, expertise en création d’entreprise/modélisation/management, expérience liée au coronavirus, etc.

Farid Bouyahia