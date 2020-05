DGSN : Lancement d’une campagne de don de sang

Le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a donné au niveau du Centre médico-social pour la Sûreté nationale Omar-Harraigue, à Alger, le coup d’envoi officiel de la campagne nationale de don de sang des forces de police.

Etaient présents à la cérémonie de lancement, le directeur général des services de santé du ministère de la Santé, la directrice générale de l'Agence nationale du sang, le directeur de la santé et de la population de la wilaya d'Alger, le président de la Fédération algérienne des donneurs de sang ainsi que des cadres de la DGSN.

Selon un communiqué de presse, l'objectif d’une telle action est de soutenir les stocks des hôpitaux avec cette substance vitale, en particulier dans les conditions de santé que vit actuellement le pays, ébranlé par la propagation du Covid-19 qui a contaminé jusqu’à hier 7.377 personnes et causé 561 décès.

Cette nouvelle campagne nationale lancée en coordination avec l'Agence nationale du sang et la Fédération algérienne des donneurs de sang, a été marquée par la participation d’un grand nombre de fonctionnaires qui n’ont pas hésité un instant à venir faire don de sang. Toutes les mesures sanitaires et préventives nécessaires ont été prises au niveau des centres qui ont été mobilisés pour cette opération. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, des équipes médicales et paramédicales spécialisées ont été réquisitionnées et des équipements de pointe ont été mobilisés dans le but de contribuer au soutien de la banque de sang au niveau des hôpitaux.

Il faut savoir que les fonctionnaires de police ont toujours répondu présent lorsqu’il s’agit d’opérations de solidarité. «Cette nouvelle action vise à consacrer les valeurs de solidarité et à renforcer la coopération de proximité entre les catégories de la société et rapprocher le citoyen de la police», affirme la DGSN qui rappelle que la police a toujours incarné cette initiative humanitaire, notamment à l’occasion de la Fête nationale, la Journée du Maghreb et la Journée mondiale du don de sang. Cette initiative est la 14e du genre.

Lors des trois dernières années, les services de police ont enregistré la collecte de plus de 35.000 poches de sang acheminées vers les hôpitaux et les centres de transfusion sanguine répartis sur le territoire national. Au total et depuis le début de cette opération en 2008, la police a collecté plus de 100.000 poches.

Mohamed Mendaci