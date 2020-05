Lutte antiterroriste : Destruction d’une bombe artisanale à Bouira

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 19 mai 2020, une bombe de confection artisanale à Bouira en 1re Région militaire», a indiqué hier un communiqué du MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), vingt-six individus et saisi sept véhicules tout-terrain et quatre camions chargés de 114,7 tonnes de denrées alimentaires, 1.600 litres de carburant, ainsi que 65.520 unités de produits détergents, destinés à la contrebande», note la même source.

A Oran (2e RM), des Garde-côtes «ont saisi 95,3 kilogrammes de kif traité, et ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de neuf personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale», ajoute le communiqué.