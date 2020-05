Réponse de l’OMS à la pandémie : Consensus pour une «évaluation indépendante»

Les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté, mardi par consensus, une résolution appelant à une évaluation indépendante de la réponse globale apportée par l'agence onusienne à la pandémie de coronavirus.

Aucun des 194 États membres de l'OMS n'a élevé d'objection au projet de résolution présenté par l'Union européenne au nom d'une centaine de pays, dont la Chine, devant l'Assemblée annuelle de la santé.

Le texte charge le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de lancer «le plus vite possible une évaluation impartiale, indépendante et exhaustive» de la réponse sanitaire internationale à la pandémie.

La résolution souligne l'importance de retracer les mécanismes de transmission du coronavirus SARS-CoV-2 afin d'aider la communauté mondiale à mieux se préparer à faire face à l'avenir à un événement de même nature.

«Nous voulons plus que quiconque la transparence», a répondu Tedros, lors de son discours de clôture de la 73e Assemblée annuelle de la santé. «Nous continuerons de proposer une direction stratégique pour coordonner la réponse» à la pandémie, a-t-il ajouté.

Le texte a été adopté alors que les États-Unis et la Chine continuent de s'invectiver par OMS interposée.