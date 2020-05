Tunisie : Une application de traçage lancée

La Tunisie a lancé, mardi, son application de traçage de contacts pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, qui permet d'identifier via Bluetooth et prévenir les personnes ayant été en contact proche avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19.

L'application «E7mi», disponible sur Android et en cours de validation sur iOs, a été développée gracieusement par une start-up tunisienne qui crée habituellement des outils de marketing digital pour des entreprises étrangères, a indiqué le ministère tunisien de la Santé.

Tout comme l'application française «StopCovid», «E7mi» n'est pas basée sur l'architecture proposée par Apple et Google.

Si une personne qui utilise l'application est testée positive, l'Observatoire des maladies émergentes (ONME) préviendra les autres usagers ayant croisé le chemin de son téléphone, en se basant sur les informations transmises par le téléphone à un serveur. «Nous avons commencé dès le mois de mars, quand on a entendu parler de l'application «Tracetogether» à Singapour, mais on a voulu faire quelque chose d'adapté à la Tunisie», explique Akil Nagati, directeur de la start-up Wizz Labs.

L'application tunisienne a été validée par le ministère de la Santé, après trois semaines de tests.

«Une campagne de sensibilisation va inciter les gens à installer l'application, mais si l’on voit que le taux d'installation reste très bas, on envisagera de changer de stratégie», a indiqué Bassem Kchaou, chargé du numérique au sein du ministère de la Santé.

Il pourrait ainsi devenir obligatoire de télécharger l'application avant de rentrer dans une grande surface.

Plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine ou la Corée du Sud, développent ou ont déjà lancé des applications de traçage.