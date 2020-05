Environnement : Chute de 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre

Les mesures de confinement et de fermetures des économies, provoqués par la pandémie de coronavirus, ont entraîné une baisse considérable des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), même si elle ne devrait pas durer, a indiqué, mardi, un groupe de scientifiques.

L'augmentation des infections au Covid-19, en mars et en avril dans les pays du monde entier, a conduit à une réduction soudaine dans le trafic routier, des vols aériens et de la production industrielle, précipitant une chute surprenante de plus d'un milliard de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. Cela comprend une baisse maximale des émissions quotidiennes de 17%, début avril, selon l'étude publiée dans la revue Nature Climate Change. Pour certains pays, la baisse a été beaucoup plus prononcée. L'étude prévoit que les émissions totales pour 2020 baisseront probablement entre 4 et 7% par rapport à l'année précédente — une régression sans précédent en temps normal, mais considérablement moins dramatique que la baisse enregistrée au cours des premiers mois de l'année, à cause de la fermeture des économies. Le chiffre final de 2020 dépendra de la rapidité ou de la prudence avec laquelle les populations du monde entier reprendront leur vie normale.