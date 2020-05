Sétif, Bordj Bou Arreridj et Bejaia : Saisie de 12 quintaux de viande blanche

Poursuivant leur action contre les commerçants qui ne respectent pas les règles d’hygiène et celles édictées dans le transport de la viande en ce mois de Ramadhan, les services de police de la sûreté de wilaya de Sétif ont procédé à la saisie d’une importante quantité de viande impropre à la consommation. L’opération qui s’est déroulée au marché couvert de la cité des 1.006-Logements s’est en effet traduite par la saisie de plus de 12 quintaux de viande blanche, aggravées en cela par la non-justification de la provenance de ce produit et débouchant sur l’arrestation de deux individus, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Elle a été menée par les éléments de la brigade d’assainissement et d’hygiène du service et s’inscrit dans le prolongement du programme intensif qui a été mis en œuvre au titre de la protection du consommateur, et qui cible notamment les commerçants qui transportent des produits sensibles et de péremption rapide dans des conditions d’hygiène non conformes à la réglementation.

Cette quantité était transportée à bord d’un véhicule non aménagé et dépourvu de système de froid, le propriétaire ne détenant de surcroit aucun document attestant de la provenance de ce produit impropre à la consommation. Une enquête a été ouverte par les services de police.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, les services de police de la sûreté de wilaya ont saisi 7,5 quintaux de viande avariée destinée à être commercialisée. Deux commerçants ont été arrêtés. Le premier qui est âgé de 45 ans réside à Bordj Bou Arreridj. Le second, âgé de 20 ans, est originaire de Bouira. Un dossier judiciaire à leur encontre a été envoyé aux services du procureur général près la Cour de Bordj Bou Arreridj. Une demande de radiation du registre du commerce a été transmise également contre l'un d'entre eux. La viande avariée a été détruite en coordination avec les services du centre d’enfouissement technique.

Enfin, dans la wilaya de Bejaia, les services de police relevant de la sûreté, en collaboration avec les directions du Commerce et de l’Agriculture, ont intensifié ces derniers jours les opérations de contrôle à travers les barrages routiers et les visites inopinées des commerces. Ils ont saisi plus de 1.356 kg de viande blanche impropre à la consommation suite au non-respect des normes d’abattage et les mauvaises conditions de transport dans des véhicules non dotés de moyens de refroidissement. Cette marchandise était destinée à être écoulée sur le marché en cette période de ramadhan où la demande est sans cesse croissante. Des procès-verbaux ont été établis à l’encontre des auteurs de l’infraction pour des poursuites judiciaires. Du 2 avril au 9 mai, il a été procédé à la mise en fourrière de 430 véhicules et 229 motos avec le contrôle de 13.786 individus et l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre de 2.207 personnes pour non-respect du confinement partiel. Durant la même période, il a été procédé à la saisie de 74 kg de kif traité et 2.326 comprimés de psychotropes et à l'arrestation de 80 individus dont 41 ont été incarcérés et impliqués dans 53 affaires. La police a arrêté également un groupe de 5 individus impliqués dans le vol dans une usine et la récupération des biens volés ainsi que de deux bandes de voleurs de véhicules de tourisme et de motos avec la récupération d'un bon nombre de motos volées.

F. Zoghbi, F. Daoud et M. Laouer