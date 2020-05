Effondrement dans un bâtiment à Zemala à Tiaret : L’AADL dément l'information

L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) a démenti, dans un communiqué, les informations relayées sur des réseaux sociaux faisant état de l'effondrement d’un bloc de ciment à l'entrée du bâtiment n° 10 de la cité 1.500 logements AADL à Zemala (Tiaret).

«Des parties se sont empressées de relayer une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant que l'accident a failli faire des victimes, alors que cette information est infondée», indique le communiqué.

Et de préciser que des cadres de l'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) et de l'AADL présents sur les lieux avaient appelé les services de la Protection civile, ceux de l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) et l'entreprise réalisatrice pour procéder sciemment à la démolition du plafond dans le respect de toutes les mesures de sécurité pour non-conformité aux normes de qualité. L'AADL avait entamé une opération de vérification technique de toutes les entrées des bâtiments réalisés par la même entreprise au niveau national, ajoute la même source précisant que le contrôle technique sera réalisé par les services du CTC et à la charge de l'entreprise réalisatrice. Dans ce cadre, l'AADL annonce qu’il a été mis fin aux fonctions du directeur régional, du directeur des projets et du chef de projet, nonobstant les poursuites judiciaires.

Dans ce sens, l’AADL affirme qu’elle ne fera preuve d’aucun laxisme à l’égard des entreprises réalisatrices qui ne respectent pas les normes de qualité et qu’elle n’hésitera pas à intervenir et à prendre les sanctions adéquates.