Eradication de la pauvreté : Atteindre les ODD n’a jamais été aussi difficile et nécessaire

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a estimé mardi que dans le contexte de la Covid-19, la tâche d'éradiquer la pauvreté et d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) n'a jamais été aussi difficile.

«La tâche d'éradiquer la pauvreté et d'atteindre les Objectifs de développement durable n'a jamais été aussi difficile, aussi urgente et aussi nécessaire», a déclaré Antonio Guterres devant le Conseil économique et social des Nations unies dans une intervention par vidéoconférence. «Nous nous réunissons alors que la Covid-19 continue de faire des ravages dans le monde entier et d'exposer les fragilités de notre monde avec les plus vulnérables qui souffrent le plus», a-t-il ajouté. Le Secrétaire général a estimé que les réformes lancées ces derniers mois ont placé l’organisation sur la bonne voie.

Il s’est félicité que l’effort collectif ait permis de créer un nouveau système de coordination pour le développement. Il a noté avec satisfaction que la communauté internationale a transformé ses structures, ses outils, ses financements et ses mentalités pour mieux faire avancer l'Agenda 2030. «Nos équipes nationales — sous la direction indépendante des coordinateurs-résidents — ont un impact plus important en soutenant les Etats membres là où cela compte le plus, c'est-à-dire dans la vie des gens», a-t-il fait valoir. Or, a-t-il observé, la pandémie de Covid-19 a placé la barre encore plus haut. Aussi, importe-t-il de réagir de toute urgence pour aider les pays à endiguer l'impact de la pandémie et à supprimer la transmission du virus.

De même, il faut aider les gouvernements et leurs populations à préserver les acquis du développement, à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie et à protéger les vies dans les situations d'urgence.

Enfin, il préconise la nécessité de travailler avec des partenaires pour s'assurer que les efforts de redressement nationaux, régionaux et mondiaux suivent l'Agenda 2030 et l'Accord de Paris sur le changement climatique.