Ecologisation des transports après la COVID-19 : Création de quelque 15 millions d’emplois dans le monde

Les investissements dans la transformation du secteur des transports pourraient créer des millions de nouveaux emplois et aider les pays dans leur transition vers des économies plus vertes et plus saine, selon une étude de l’Organisation internationale du travail publiée mardi sur son site web. «Une transformation structurelle du secteur des transports sera nécessaire si l'on veut que de économies vertes et durables sur le plan environnemental deviennent une réalité», estiment les auteurs de cette nouvelle étude, en affirmant que cela pourrait conduire à la création de millions de nouveaux emplois.

Le rapport intitulée «Jobs in green and healthy transport: Making the green shift» (L’emploi dans des transports écologiques et sains: la transition verte), examine les implications sur l'emploi de quatre scénarios de «transport vert» dans 56 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, du Caucase et d'Asie centrale, qui sont membres de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). Il compare une approche de «statu quo» avec des projections fondées sur des scénarios allant jusqu'à 2030. Ces options envisagent une expansion accélérée des transports publics et l'électrification du transport privé de passagers et de marchandises. L'étude révèle que 10 millions d'emplois supplémentaires pourraient être créés dans le monde dont 2,9 millions dans la région de la CEE-ONU si 50 % des véhicules fabriqués étaient électriques. En outre, près de 5 millions de nouveaux emplois pourraient être créés dans le monde, dont 2,5 millions dans la région de la CEE-ONU, si ses pays membres doublaient leurs investissements dans les transports publics.

Parmi les autres facteurs susceptibles de favoriser la création d'emplois en dehors du secteur des transports figurent l'augmentation des dépenses en biens et services résultant d'une réduction des dépenses pétrolières, ainsi que les mesures liées à la production et à l'utilisation d'énergie. L'électrification du transport privé de passagers et de marchandises créerait également des emplois, en particulier si l'électricité provenait de sources renouvelables. Selon le rapport, des systèmes de transport plus écologiques résultant de tels changements entraîneraient également une réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et sonore ainsi que des embouteillages - ce qui pourrait entraîner une diminution du nombre d'accidents de la route.