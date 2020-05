155 entreprises internationales exhortent les dirigeants du monde : S’engager pour une reprise post-COVID-19 durable

Un total de 155 entreprises internationales avec une capitalisation boursière combinée de plus de 2.400 milliards de dollars ont exhorté les gouvernements du monde entier à aligner leurs efforts d'aide économique et de relance post-COVID-19 sur les dernières sciences du climat. Selon un communiqué de presse conjoint de l'initiative «Science Based Targets», du Pacte mondial des Nations unies et de la coalition «We Mean Business», publié mardi, les entreprises ont signé une déclaration demandant des politiques qui renforceront la résilience face aux chocs futurs en soutenant les efforts visant à maintenir la hausse des températures mondiales à moins de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, en ligne avec l'objectif d'émissions nettes zéro bien avant 2050. Cette déclaration est intervenue alors que les gouvernements du monde entier préparent des plans de relance de plusieurs centaines de milliards de dollars pour aider les économies à se remettre des effets de la pandémie de coronavirus, et qu'ils s'apprêtent à soumettre des plans climatiques nationaux améliorés dans le cadre de l'Accord de Paris. «Sauver des vies et les moyens de subsistance et construire un avenir prospère, inclusif et durable, sont au cœur de nos efforts pour nous remettre du COVID-19», a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le communiqué de presse. «Nous pouvons vaincre le virus, lutter contre le changement climatique et créer de nouveaux emplois grâce à des actions qui nous font passer de l'économie grise à l'économie verte. De nombreuses entreprises nous montrent qu'il est en effet possible et rentable d'adopter des plans durables de réduction des émissions, même dans une période difficile comme celle-ci. Je salue chaleureusement les actions ambitieuses fondées sur la science que nous voyons de la part de grandes entreprises qui démontrent aux décideurs politiques que la croissance verte reste la meilleure stratégie de croissance», a souligné le chef de l'ONU.