Aïd-El-Fitr et confinement : Plus près de nos proches

Le mois sacré de Ramadhan tire à sa fin. Ainsi, et à quelques encablures de la célébration des fêtes de l’Aïd El Fitr. Une virée sur l’une des artères commerçantes de la capitale les plus animées, en l’occurrence la rue Didouche Mourad, s’impose pour prendre le pouls des préparatifs. Cette année, les célébrations s’annoncent inédites compte tenu de la pandémie de Coronavirus et ses répercussions.

Les Algériens s’apprêtent à fêter l’Aïd en confinement partiel. Toutefois, de l’avis de la majorité d’entre eux, rien n’altérera la joie et le bonheur de cette grande journée, à l’image de Hatem à la recherche d’une tenue traditionnelle idoine pour la prière de l’Aïd qui se fera cette année à domicile suite à la fermeture des mosquées. «Pour moi, c’est une obligation de me parer du plus beau des vêtements. Et même si cette année, la prière aura lieu à la maison, nous avons décidé en famille de créer une bonne ambiance pour oublier le confinement», a expliqué ce jeune agent commercial dans une entreprise privée, estimant que les célébrations sont une opportunité pour pouvoir renforcer les liens avec la famille.

«Compte tenu du fait que l’on ne pourra pas sortir à partir de 17h, on pourra passer beaucoup plus de temps avec nos proches et redonner vie aux coutumes d’antan», a-t-il soutenu, souhaitant un retour à la normale le plus tôt possible. Pour sa part, Karima, une étudiante en sociologie, fait, quant à elle, quelques emplettes pour confectionner avec sa maman les gâteaux de l’Aid.

«Nous avons pour habitude de faire des baklawa et des q’taief en grande quantité», a-t-elle révélé, affirmant que cette année, avec la fermeture des universités, elle a beaucoup plus de temps pour s’adonner à cette tâche qui est un véritable plaisir pour elle et pourquoi pas d’innover.

«La confection de ces mets en famille est un moment essentiel, car c’est par ce biais que les traditions ancestrales se transmettent et se préservent», a-t-elle souligné. De son côté, Hafida, accompagnée de sa fille de 5 ans, profite du peu de circulation sur l’avenue, habituellement bondée à cette heure-ci, pour choisir une belle tenue de fête pour sa petite.

«Le Covid-19 a bouleversé nos habitudes mais il ne faut pas se laisser abattre et ou se laisser impressionner. Tout est une question d’état d’esprit psychologique, certaines personnes affirment que cette année l’Aid sera morose mais moi, je pense le contraire», a-t-elle soutenu, en expliquant avec enthousiasme que célébrer l’Aid en confinement peut être de meilleur qualité car cela «rapproche de ceux que l’on aime et nous permet de vivre ce que les personnes seules peuvent ressentir lors de ces fêtes religieuses».

Sami Kaïdi