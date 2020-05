Il était le père de Soul Makoussa : «Papa Manu» le roi du saxophone

l’Afrique a fait ses adieux à l’un de ses meilleurs ambassadeurs, ravi par la maladie. Il aura consacré toute une vie à l’art et à l’engagement.

«Papy Groove» a été emporté par le virus. Il avait été admis à l’hôpital à la mi-mars et ses fans suivaient de près l’évolution de son état de santé par le biais de sa page Facebook, alimentée par son fils. Quelques jours après, la nouvelle tombe : Manu Dibango a succombé au coronavirus. Emoi.

Dibango avait plusieurs cordes à son arc, mis à part le saxophone qu’il maîtrisait parfaitement, il était passé maître dans la mandoline, le vibraphone, le piano et le marimba. Des instruments qu’il a explorés tout au long de sa vie et de sa riche carrière.

En 1972, «Soul Makossa» lui valut d’intégrer de plain-pied la cour des grands. Ce titre fit le tour du monde et s’afficha dans tous les tops 5 des radios de la planète.

Il avait puisé sa vocation et son génie du fin fond de Douala où il est né en 1933. C’est en côtoyant l’organiste du temple protestant que la musique lui titilla l’oreille. En 1949, il débarqua en France pour y suivre des études. Au collège, il apprit le piano et découvre avec ses nouveaux amis le jazz et Duke Ellington. Il commence alors à fréquenter les cabarets et les caves où se produisaient les meilleurs groupes de jazz. Il quitte ses études et bourlingue entre Paris et la Belgique où il trouva épouse. «Les Anges noirs» fut le premier orchestre qu’il dirigea dans une boite de Bruxelles. De passage en Belgique, Joseph Kabasele, dit «Grand Kallé», un virtuose de la rumba congolaise, embaucha Manu comme saxophoniste dans son orchestre African Jazz. S’en suivirent tournées et enregistrements.

En 1962, il s’installe à Kinshasa et ouvre un club, le Tam-Tam, puis se lance dans l’édition de disques. Il revint après s’installer en France où il collabora avec Dick Rivers, Nino Ferrer et Mike Brant.

En 1973, c’est le triomphe absolu à l’Olympia, Soul Makossa est désormais érigé comme hymne sur les pistes de danse africaines et les ondes américaines. Ce titre que l’auteur considérait comme secondaire et qu’il composa à l’occasion de la 8e Coupe d’Afrique des nations de football fit beaucoup parler de lui par la suite.

En effet, ce morceau tiré de l’album «O Boso», qui connaitra des ventes records, sera repris sans autorisation aucune par Michael Jackson dans «Wanna Be Startin’ Somethin», par Rihanna dans «Don’t Stop the Music» et par Jennifer Lopez dans «Feelin’ So Good».

On retrouvera «Manu» dans les grands festivals mondiaux et surtout dans les boîtes d’Harlem où il était considéré comme « le seul Africain de la bande ». Il s’essayera à la musique cubaine, au reggae et même au hip-hop. En 2004, pour ses nombreux engagements et combats, il fut nommé artiste de l’Unesco pour la paix.

Voilà que tout un symbole s’en va, Manu Dibango fut incontestablement l’un des ambassadeurs de l’Afrique.

K. Morsli