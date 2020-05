Vu pour vous : 5 grands films d’auteurs américains (1re partie)

En ces temps de confinement, «se faire une toile» reste une occupation préférentielle surtout pour les afficionados de cinéma.

Par streaming, torrent ou à travers une plate-forme comme Netflix, une pléiade de films est proposée au visionnage ou au téléchargement. Voici une sélection de 10 films d’auteurs américains, entre comédie romantique, science-fiction et drame policier. En fait, des must à voir ou à revoir.

1- Dune, de David Lynch (1984)

Si trois autres films de David Lynch, Eraserhead, Twin Peaks : Fire Walks with Me et Lost Highway ont été mis en ligne, impossible de passer à côté de «Dune», œuvre phare de la science-fiction, disponible depuis le 1er mai. Adaptée du best-seller de Frank Herbert, cette œuvre tout aussi expérimentale que sublime a pourtant longtemps été reniée par son cinéaste, en raison de son échec commercial cuisant.

L’avant-gardisme de «Dune» tient à son côté kitsch, où des décors et costumes follement originaux s’entremêlent maladroitement et grossièrement aux effets spéciaux. Le pitch est le suivant : l'empereur Shaddam IV règne sur l'univers et, persuadé d’être menacé par le pouvoir mystérieux de la famille Atréides, il extermine le peuple de la planète Dune. Paul, héritier des Atréides, échappe au massacre et va trouver refuge chez le peuple du désert pour préparer sa vengeance.

2- Jackie Brown, de Quentin Tarantino (1997)

Troisième film de Tarantino après le succès de «Reservoir Dogs» en 1992 et de «Pulp Fiction» en 1994, «Jackie Brown» est la première adaptation du cinéaste : celle de «Punch créole», le roman noir d’Elmore Leonard. Loin de l’action et de l’adrénaline des deux premiers longs-métrages du réalisateur, «Jackie Brown» est un film soul qui prend son temps, tout en racontant avec simplicité les rapports entre les Noirs et les Blancs. L’occasion enfin pour Tarantino d’exprimer son amour pour la culture afro-américaine. «C’est un film unique dans mon œuvre parce que c’est le seul qui ne se situe pas dans le ‘’monde de Tarantino’’», confie le cinéaste lui-même dans cet entretien. Bref, le pitch est bon et le casting cinq étoiles encore plus — Pam Grier, Robert Forster, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda et Michael Keaton.

3- Dragon Rouge, de Brett Ratner (2002)

Après avoir été adapté par Michael Mann via l’excellent «Le Sixième sens» en 1986, «Dragon rouge», le roman de Thomas Harris, fait l'objet en 2002 d'un nouveau film du même nom. Ce dernier s’inscrit dans la lignée de la tétralogie vouée à la gloire d’Hannibal Lecter avec «Le Silence des agneaux» (le meilleur), Hannibal (le moins bon) et Hannibal Lecter : «Les Origines du mal». Porté par un casting dantesque avec le trio Anthony Hopkins, Edward Norton et Ralph Fiennes, «Dragon Rouge» offre certes une mise en scène assez classique, mais s’accroche à son intrigue policière bien ficelée. Si le thriller combine suspense, frisson et gore avec une grande justesse, on retiendra surtout la bande sonore magistrale du compositeur Danny Elfman.

4- Comment savoir, de James L. Brooks (2010)

Si ni l’affiche ni le titre ne donnent l’impression d’un film d’auteur alléchant, «Comment savoir» est pourtant une petite pépite, entre comédie et mélodrame, cachée dans les tréfonds du Net. L’histoire suit une sportive sur le déclin — interprétée par la pétillante Reese Witherspoon, en vraie héroïne rohmérienne - qui, tout juste virée de l’équipe nationale de softball, rencontre un joueur de base-ball en pleine ascension (Owen Wilson) et un homme d’affaires en pleine chute (Paul Rudd). Le dilemme va alors être pour elle de choisir. Le film prend son temps de manière organique et avance au gré des questions. Avec beaucoup de minutie et d’intelligence, James L. Brooks nous fait réfléchir sur l’équilibre de notre vie, entre optimisme et pessimisme.

5- Le Stratège, de Bennett Miller (2011)

A mi-chemin entre le récit hollywoodien classique et le film de sport héroïque, «Le Stratège» est inspiré d’un essai sorti en 2003, «Moneyball» : l’art de gagner un jeu injuste. Un ex-joueur de baseball, Billy Beane, décide de diriger une équipe grâce à une méthode révolutionnaire : ne gagner qu’avec des losers. Si le film tient en partie aux performances fabuleuses de Brad Pitt et Jonah Hill, le génie de cette épopée revient surtout au duo de scénaristes Steven Zaillian et Aaron Sorkin (à qui on doit «La Liste de Schindler», «Gangs of New York», «The Social Network»). Après Truman Capote, Bennett Miller confirme à nouveau l’intelligence de sa mise en scène ainsi que son talent à filmer la parole comme pure action.

R. C.

(à suivre)