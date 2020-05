Warda el-Djazaïria : La rose de la chanson algérienne

La chaîne de télévision nationale Canal Algérie a eu l’agréable initiative de consacrer à la défunte Warda El-Djazaïria un hommage digne de sa stature de diva incontestée. Une soirée ramadhanesque où fut relatée, avec une certaine émotion, une carrière admirable. C’était aussi une manière de se souvenir d’une artiste au riche parcours parsemé de nombreux succès populaires.

Une carrière qui aura duré une soixantaine d’années. Warda est, sans discussion, une des voix les plus remarquables du «Tarab El Arabi». Une voix dont peu d’interprètes peuvent s’en prévaloir. Sous la direction du maestro, Kamel Maâti, chef d’orchestre, les chanteuses Nada El Rihane d’Algérie, Maharziya Ettaouil de Tunisie, Maroua Nadji d’Egypte, Diana Karazone de Jordanie, Nadine Saâb du Liban ont repris quelques chansons à succès de la regrettée Warda Ftouki, plus connue sous le surnom de Warda Al Djazairia. Elle est née le 22 juillet 1939, d’un père algérien, Mohamed Ftouki, et d’une mère libanaise. Elle a quitté ce monde le 17 mai 2012 et fut enterrée en Algérie. Warda, qui avait commencé à chanter dès les années 1950, s’est rendue célèbre dans tout le monde arabe avec des chansons sentimentales ou romantiques, mais elle a aussi interprété des chansons patriotiques. Son répertoire compte plus de 300 chansons et a vendu plusieurs millions de disques.

La chanteuse a enregistré son premier disque chez Pathé Marconi en 1956 et a fait la connaissance du réputé chanteur-compositeur Mohammed Abdelwahab. Le président Gamal Abdenasser lui propose d’interpreter «Watani Al Akbar», une création d’Abdelwahab, écrite pour les besoins d’un opéra panarabe. C’était au temps des grandes espérances nationalistes d’union. Warda l’enregistre avec d’autres chanteurs comme Abdelhalim Hafez, Fayza Ahmed.

En 1972, à la demande du président Houari Boumediene, elle prend part à la commémoration du dixième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Warda Al Djazairia triomphe en Egypte et ce faisant, entama un long cycle de collaboration avec les plus grands compositeurs arabes tels Hilmi Bakr, Ryad Soumbati, Mohammed Al Mouji, Sayed Mekkaoui…

Sa notoriété s’affirma grâce au soin qu’elle porte sur la qualité de ses interprétations, à son talent d’interprète, à sa sensibilité à fleur de peau, à son caractère jovial et plein de générosité. Ce qu’avaient affirmé les chanteuses présentes dans cette soirée-hommage. Depuis les années 1990, la chanteuse parvint à relancer sa carrière après une éclipse momentanée due à l’apparition de nouveaux styles musicaux. Sa collaboration avec Salah Charnoubi fut concluante. Le public eut l’occasion d’apprécier des chansons comme «Haramt Ahibek», «Ya Khsara»… En 1999, la compilation Nagham Al Hawa retrace sa carrière. Warda donne des concerts au Liban, au Maroc, en Algérie, par exemple lors de la soirée d’inauguration du deuxième festival panafricain d’Alger. L’un de ses derniers concerts a eu lieu au Liban, en septembre 2011.

Le réalisateur Mounnes Khammar lui consacra le clip de la chanson «Eyyam». Le tournage de la vidéo a été interrompu par le décès de l’artiste.

Une chanteuse accomplie

Warda Al Djazairia est considérée par le musicologue Daniel Caux comme une chanteuse au sens plein du terme. Il souligne la justesse de son intonation, sa maîtrise des nuances qui enrichissent son chant, à la fois puissant et délicat.

Elle a célèbre, par ses belles interprétations, le combat pour l’indépendance de l’Algérie come «Saidouna Ila El Djibal», «Min Ba’id» (de loin), «Aïd Al Karama» (fête de la dignité), «Soummam» ou encore «Biladi Ouhibouki», «Mazal Wakfin» (nous sommes toujours debout). Warda a été honorée en novembre 2004, à l’occasion du cinquantenaire de la révolution en recevant la médaille El Athir de l’ordre du mérite national. Warda a joué dans plusieurs productions cinématographiques et pour la télévision dont «Sawt Al Hob» avec Hassan Yousef, «Hikayati Maâ Zamane».

Malgré plusieurs périodes noires dans sa carrière, le métier de cette artiste jusqu’au bout des ongles, la profondeur de son art lui permettent de franchir tous les écueils pour durer au sommet. Seuls des ennuis lancinants de santé ont pu l’éloigner définitivement de la scène.

M. Bouraib