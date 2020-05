Alors que la nomination de l’envoyé de l’Onu pour la Libye en cours serait imminente : Efforts diplomatiques en vue d’un règlement pacifique de la crise

«La résolution de la crise nécessite la participation de plusieurs pays», a déclaré l’ambassadeur américain en Libye. Richard Norland ajoutera que «Haftar doit savoir que son influence se réduit jour après jour tant que les confrontations se poursuivent» et que « les pays qui le soutiennent ont découvert l’échec de leurs plans à travers l’attaque» contre Tripoli.

La Ghanéenne, Hanna Serwaa Teteh, qui occupe actuellement le poste de représentante spéciale de l’ONU auprès de l’Union africaine et dirige le bureau des Nations unies auprès de cette instance serait sur le point d’être nommée Envoyé spécial pour la Libye. Alors que les noms ayant été proposés pour succéder au Libanais, Ghasan salamé, ont tous été, pour une raison ou une autre, écartés, le sien semble faire consensus. Pour expliquer le retard mis par le Secrétaire Général de l’ONU à nommer son

Envoyé spécial pour la Libye, le porte-parole de Antonio Guterres a déclaré que «c’est une affaire compliquée qui ne dépend pas que du secrétaire général, mais aussi des membres des Nations unies et de son Conseil de sécurité ». La diplomate ghanéenne, qui a été facilitatrice du forum de haut niveau pour le règlement du conflit au Soudan du Sud en 2017 et 2018, est donc une habituée des missions complexes et des dossiers compliqués. A moins qu’un membre du Conseil de sécurité ne se rétracte à la dernière minute et émette un veto comme cela a été le cas, lors de la proposition de Lamamra qui était quasiment actée. D’autant que si l’on se fie aux déclarations de l’ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, force est de croire que la partie pour Guterres est loin d’être gagnée. Dans un entretien accordé au journal al Qods al Arabi, repris par un média libyen, le diplomate a déclaré que les réserves de Washington à l’égard de la désignation de l’ancien chef de la diplomatie algérienne pour succéder à Ghassan Salamé «n’ont aucun rapport avec la personne de Lamamra, mais au besoin de faire des réformes nécessaires au niveau de la mission de l’ONU en Libye, avant de nommer un nouveau représentant».

Mais le diplomate américain n’en dira pas plus. Est-ce à dire que la nomination si Mme Hanna Serwaa Teteh restera en stand-by tant que les réformes demandées par Washington n’ont pas été effectuées au niveau de la MANUL ? La question demeure posée. De leur côté les médias libyens ont mis en exergue l’espoir qui pointe à l’horizon après les informations faisant état de l’unanimité autour de la nomination de la diplomate ghanéenne. A cela s’ajoute le fait que les choses semblent s’accélérer en Libye où une intensification des contacts entre le Gouvernement d’union nationale (GNA) et différents partenaires est constatée. La solution politique est de nouveau mise en avant pour mettre un terme au conflit entre les deux belligérants. Mais pour l’ambassadeur américain, Richard, en Libye,

«il s’agit réellement d’une guerre par procuration». Dès lors le défi qui se pose est d’éviter l’escalade et la guerre directe entre les pays de la région.

Mais le diplomate reste «convaincu qu’aucun pays ne veut en arriver là et que tout le monde cherche les moyens de garantir ses intérêts à travers les négociations». Il dira aussi que son pays œuvre à «renforcer cette orientation». Mais ce qui est important à retenir dans cet entretien, c’est que Washington donne l’impression d’avoir lâché l’homme fort de l’Est. Ainsi tout en affirmant que les Etats-Unis cherchent «la fin de l’attaque de Haftar, un cessez-le-feu permanent et une solution pacifique au conflit», il ne manquera pas d’ajouter que ce dernier «doit savoir que son influence se réduit jour après jour tant que les confrontations se poursuivent» et que «les pays qui le soutiennent ont découvert l’échec de leurs plans à travers cette attaque» qu’il mène depuis plus d’un an pour s’emparer de Tripoli. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, le SG de l’OTAN a affirmé sa disponibilité à apporter son soutien au Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale. Mais pas uniquement. Alors que l’Europe, dont la politique à l’égard de la Libye a été critiquée par le président du parlement italien, qui a récemment déclaré que «l’Europe a parlé de plusieurs voix et cela a été une erreur», tente de reprendre la main dans le dossier libyen laissé au duo Russie-Turquie, Washington si l’on en croit son ambassadeur en Libye reconnait «le fait que la résolution de la crise nécessite la participation de plusieurs pays» avec lesquels Washington tient à coopérer «pour parvenir plus facilement à une solution consensuelle au conflit» , ajoutant que l’Accord de 2015 et les institutions qui en découlent resteront l’unique cadre légal reconnu à l’échelle internationale, jusqu’à parvenir à un consensus inter-libyen sur une nouvelle structure politique. Autant dire que quelque chose se trame dans les coulisses , avec l’espoir toutefois que cet activisme diplomatique n’obéit pas à un nouvel agenda.

N. Kerraz