Volley-ball : L’Algérie 28e mondiale et 4e africaine

La sélection algérienne de volley-ball (senior), avec un total de 134 points, occupe la 28e place au classement masculin de la Fédération internationale de la discipline (FIVB) du mois de mai 2020.

Au niveau africain, le Six national est logé à la 4e place, devancé par le trio de tête composé de la Tunisie (17e mondiale), de l'Egypte (18e) et du Cameroun (24e).

Au niveau arabe, la sélection algérienne est en 4e position également devant le Maroc (5e), alors que le trio de tête est formé de la Tunisie, de l'Egypte et du Qatar.

Chez les filles, la sélection algérienne senior est à la 35e place avec 116 points. Elle constitue aux côtés du Kenya (23e mondiale) et du Cameroun (24e), le trio de tête africain.

Ce classement tient compte de tous les matchs disputés lors des qualifications pour les Championnats mondiaux et continentaux.

Le Brésil trône en tête du classement mondial chez les hommes devant la Pologne et les Etats-Unis. Chez les dames, la Chine domine le classement devant les USA et le Brésil.