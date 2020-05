Tébessa : Quatre bombes artisanales détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit,le 18 mai 2020, quatre

bombes de confection artisanale, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la commune de Bir El-Ater, wilaya de Tébessa, en 5e Région militaire», a indiqué hier un communiqué du MDN.

Selon le MDN, onze individus ont été interceptés à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisé, par des détachements de l'ANP qui ont saisi également 3 camions, 9 véhicules tout-terrain, 6.920 litres de carburants, 28.595 tonnes de denrées alimentaires, ainsi que des équipements d'orpaillage. Par ailleurs, des Garde-frontières ont saisi 83 kilogrammes de kif traité à Naâma et 17 kilogrammes à Tlemcen (2e RM), tandis que des Garde-côtes ont saisi, à Oran, une autre quantité de la même substance s'élevant à 92 kilogrammes, et ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 10 individus au nord de Cap Falcon à Oran, ajoute-t-on.

De même, dix-sept immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Tamanrasset.