Zones rurales et éloignées : Bientôt approvisionnées en énergies renouvelables

Le ministre délégué, chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sidi Cheikh, a annoncé, dans la wilaya d’El-Bayadh, le lancement prochain d’un programme national d’alimentation des zones éloignées et rurales et les agriculteurs en énergies renouvelables. Le ministre a indiqué que ce programme, inscrit dans le plan du gouvernement dans son volet portant sur la transition énergétique, est en phase de préparation, en coordination avec plusieurs départements ministériels.

Cette coordination vise de prendre en charge divers zones éloignées, dont les zones d'ombre et rurales, ainsi que les zones agricoles, sahariennes et montagneuses qui ne sont pas raccordées à l'électricité et qui seront alimentées en énergie solaire. D’autre part, le ministre a fait savoir qu’un travail est mené avec d’autres secteurs ministériels pour trouver des solutions aux problèmes de pollution dans l'environnement saharien.

Dans le cadre de la protection végétale et animale contre la menace de disparition, le ministre a annoncé un projet de création de réserves au niveau des wilayas saharienne.