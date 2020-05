Projets intelligents : Vers la création d’une plateforme numérique

Le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l'Économie de la connaissance, Yassine Djeridene, a annoncé la création prochainement d'une plateforme numérique regroupant tous les projets innovants, après l’obtention «dans un avenir proche» par le fonds d'investissement de crédits auprès de la Banque d'Algérie et de la Bourse d'Algérie.

«Il y a plusieurs conditions à remplir par les start-up pour pouvoir accéder à cette plateforme numérique», a déclaré le ministre, dimanche soir, sur la plateforme «Sahratech» sur Facebook, précisant qu'«une commission d'évaluation est chargée de convoquer les porteurs de projets de ces start-up pour prendre connaissance et évaluer leurs projets». Cette commission d'évaluation, a-t-il souligné, «est le seul organe habilité à accepter ou à refuser l'accès de ces start-up à la plateforme numérique».