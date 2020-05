Limitation des importations : Un nouveau texte d’application du DAPS en phase de finalisation

Un nouveau texte relatif à l’application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) est en voie de finalisation, permettant de protéger la production nationale et de réduire les importations, a indiqué, mardi à Alger, le ministre délégué au Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï.

«Plusieurs mesures ont été arrêtées par le ministère du Commerce, pour réduire la facture d’importation, la première qu’on va appliquer à trait au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) qui a un taux variant entre 30 et 200%», a précisé M. Bekkaï, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale.

Concernant la liste des produits concernés par ce droit et les taux de son application, M. Bekkaï a fait état d’un texte élaboré par les services du ministère du Commerce. «Nous sommes en train de finaliser le texte relatif à cet instrument (DAPS) de défense commerciale et ça ne va pas tarder», a-t-il fait savoir. D’autre part, le ministère du Commerce mise sur l’organisation de l’activité d’importation pour professionnaliser davantage l’importateur, selon M.Bekkaï.

«Diminuer ce que nous importons de plus et importer en fonction des besoins nationaux (réelles) est la seconde mesure qu’on va appliquer», a souligné le même responsable.

En outre, il a avancé qu’un nouveau cahier des charges organisant et régulant les activités d'importation était en cours d'élaboration.