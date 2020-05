DGSN : Soutenir la recherche scientifique

Le thème sur l'importance de soutenir la recherche scientifique et la créativité pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) était au cœur de l'émission «Fi Samim», diffusée dimanche dernier via la station radio de la Sûreté nationale sur les ondes de la radio Chaîne I. Ont été invités à cette émission, diffusée lundi, à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, Dr. Mohamed Lotfi Mekhnache, créateur de la plate-forme numérique du suivi de l'évolution du Covid-19 au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Zin El-Abidine Boumelit, professeur à l'université de Bab Ezzouar, Dr. Bensassi Tayab, doyen à la faculté des sciences (université de M'sila) et le policier Adala Mourad, relevant de la sûreté de Bordj Bou-Arréridj (inventeur du couloir de désinfection), indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

À cette occasion, Dr. Mekhnache a évoqué «les modalités de fonctionnement de la plate-forme numérique du suivi de la propagation du Covid-19 au ministère de la Santé et sa valeur ajoutée au secteur sanitaire de notre pays», faisant savoir que cette plate-forme «pourrait être développée dans le souci de renforcer davantage le secteur sanitaire à l'avenir». De son côté, M. Boumelit a estimé que «depuis la propagation de la pandémie, le secteur de la Recherche scientifique a contribué grandement à surpasser cette crise sanitaire, notamment à travers la production de produits désinfectants et de certains équipements médicaux par les étudiants en vue de la lutte contre cette pandémie».

Dr. Benssai a souligné, quant à lui, que cette étape «a démontré que les intellectuels et leurs efforts étaient l'un des facteurs importants contribuant à la lutte contre cette pandémie, et ce à travers le renforcement du système scientifique perfectionné de notre pays et en tirant profit dans le souci de surpasser cette crise». Il a été évoqué, en outre, l'une des contributions des éléments de la police, à savoir «le couloir de désinfection inventé par le policier Adala Mourad, relevant de la sûreté de Bordj Bou-Arréridj, une invention qui témoigne des acquis des éléments de la Sûreté nationale et de ses capacités permettant de sécuriser le citoyen, de préserver les biens et de s'acquitter des missions», conclut le communiqué de la DGSN.