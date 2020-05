Le Chef de l’état souligne leur importance devant les membres du comité scientifique : Les enquêtes épidémiologiques, clé de la lutte contre la Covid-19

«Le président de la République est satisfait et très optimiste» de la gestion de l’épidémie de coronavirus par le comité scientifique chargé du suivi de l’évolution du Covid-19, a indiqué le Dr Mohamed Bekkat Berkani, un des membres de cette commission reçue au siège de la présidence pour une concertation traitant exclusivement de la situation de la crise sanitaire.

Il ajoute que le chef de l’État «a pris le soin d’écouter l’avis de chacun des membres de la commission avant d'instruire le Premier ministre de décider de nouvelles orientations et du recours à des mesures complémentaires».

L’option d’un confinement total durant les derniers jours de Ramadhan et à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr «n’est pas à envisager dans ces mesures à venir», a soutenu notre interlocuteur, en se référant notamment à la dernière réunion du Haut Conseil de sécurité qu’a présidé le chef de l’État et à l’issue de laquelle il a été décidé, rappelle-t-il, «de poursuivre le confinement selon les mesures en cours jusqu’au 29 mai».

Pour le Dr Bekkat Berkani, la situation actuelle de la pandémie n’est pas alarmante au point d’aller vers un confinement total. «L’épidémie n’inquiète pas du tout», assure-t-il, en expliquant que «même si l’on a l’impression que le nombre des cas dépistés est élevé, ces données restent très inférieures à celles enregistrées dans d’autres pays».

L’effort est donc concentré sur les enquêtes épidémiologiques qui demeurent, en revanche, une option très privilégiée dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de lutte, souligne notre interlocuteur. Le président de la République a d’ailleurs insisté sur la nécessité d’accentuer les enquêtes épidémiologiques, lors de réunion avec les membres du Comité scientifique, informe-t-il. «Dès que l’on enregistre un nouveau cas confirmé, il faudrait mener à bien ce genre d’enquête pour éviter la propagation du virus», a-t-il également expliqué.

«Les nouveaux cas positifs recensés, quand on les cherche, on les trouve», ajoute-t-il, pour justifier la hausse des cas contaminés enregistrée, ces derniers jours.



Le pays a évité le pire



L’Institut Pasteur dispose actuellement de 26 centres de dépistage décentralisés. L’accroissement de ces structures a été retenu dans le cadre du dispositif de lutte contre la Covid-19, enclenché de manière anticipative, comme le rappelle notre interlocuteur. Dans cette optique, «des décisions ont été prises en temps opportun afin de réunir toutes les capacités hospitalières pour faire face à l’épidémie, ce qui a permis au pays d’éviter le pire à l’heure qu’il est», a-t-il dit.

Autre facteur confortant ce constat optimiste : il cite la baisse du taux de mortalité et la diminution du nombre de patients admis en salles de réanimation. De moins en moins de formes graves sont recensées en effet au sein de structures de la santé dédiées au Covid-19. Au plan du traitement médical, l’utilisation du protocole de la chloroquine et du scanner thoracique permettant la révélation dans l’immédiat des signes de l’épidémie sur des patients atteints sont autant d’éléments ayant impacté positivement sur la dynamisation des enquêtes épidémiologiques.

Celles-ci constituent désormais «la clé de la lutte contre la Covid 19», affirme de son côté le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat des praticiens de la santé publique (Snpssp) qui préconise une parfaite coordination entre les différents services (santé, collectivités locales, police, Protection civile, etc.), ainsi que la nécessité d’assurer une meilleure fluidité de la circulation de l’information. «L'enquête épidémiologique s'effectue au domicile du malade, son lieu de travail et concerne aussi des sujets contacts potentiellement contaminés», a-t-il également ajouté, mettant l’accent sur la nécessaire disponibilité des kits de prélèvement pour que des tests rapides soient effectués.

Pour le Dr Merabet, la réunion du président de la République avec les membres du comité scientifique a été l’occasion de «valoriser le travail que fait cette équipe d'experts depuis le début de l'épidémie». Cette réunion a aussi pour objectif, ajoute-t-il, «de recadrer le débat sur la question essentielle de la coordination dans la gestion de la crise sanitaire». «Des instructions en ce sens ont été données par le Président au gouvernement, pour réadapter le dispositif en fonction des données sanitaires actuelles, mais aussi en prévision de la levée progressive du confinement qu’il faudrait organiser dès maintenant», a-t-il relevé.



Vers l’obligation du port des masques ?



La question de la disponibilité des masques de protection et la généralisation de leur utilisation par les citoyens en vue d’endiguer la transmission du coronavirus a été par ailleurs largement débattue, lors de la réunion, informe le Dr Bekkat Berkani.

Il n’exclut pas, à ce titre, que dans le cadre des mesures complémentaires que décidera le Premier ministre, le port des maques soit rendu obligatoire. Il estime en outre que parmi ces mesures, il sera question, notamment d’un meilleur contrôle des cimetières, à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr et, éventuellement, d’une interdiction formelle concernant les déplacements interwilayas.

«Le port du masque a été mis en relief en tant que nécessité absolue, lors de la réunion du chef de l’État avec les membres du Comité scientifique», indique, pour sa part, Abderrahmane Bouteldja, conseiller en communication et enseignant à l’université de Blida pour lequel l’augmentation des cas de contamination est essentiellement dû à la négligence de la part de la population qui ne respecte pas suffisamment les mesures barrières.

Karim Aoudia