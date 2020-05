Visioconférence de Huawei-Algérie : Bientôt un service cloud dans les hôpitaux

Huawei Télécommunications Algérie a organisé, hier, une visioconférence dédiée à la formation sur la technologie 5G et l’importance des transmissions au profit des journalistes, une première en ligne via le cloud de Huawei WeLink.

Pour cette 9e session de formation, les experts du géant chinois spécialisé dans la fourniture des solutions dans le secteur des TIC ont mis en avant l’évolution que connaît actuellement le monde des technologies de l’information et de la communication à travers le développement du système 5G et son importance dans le développement des sociétés et des villes intelligentes.

Selon le responsable des relations publiques de la filiale de la marque chinoise, la technologie 5G a joué un rôle «prépondérant» dans la maîtrise et le contrôle du Covid-19 en Chine, particulièrement au niveau de la ville de Wuhan, épicentre de la pandémie.

«La Chine a utilisé les TIC pour lutter contre la propagation du coronavirus à travers la mise en place d’une fondation numérique axée sur une plateforme basique et un réseau complet pour la maîtrise du virus», a, en effet, expliqué Tian Jia.

Il a révélé que Huawei Algérie est en ce moment à la recherche d’un partenaire fiable pour la mise en place du service cloud qui sera employé pour venir en aide aux hôpitaux connectés. «Le service cloud jouera un rôle important dans la relance économique et pour essayer de rattraper le retard causé par la propagation de la pandémie. Pour le moment, deux entreprises voulant prendre part à ce projet se sont manifestées et leurs dossiers sont au stade d’étude», a confié Tian Jia.

Ce dernier a indiqué que la Chine a réalisé de «grandes avancées» en matière de lutte contre le Covid-19 grâce au recours au cloud Huawei qui a permis, selon lui, de partager les idées et les débats entre les experts et d’effectuer des analyses «efficaces» et en un temps «très réduit».

De son côté, l’expert en solution et technologie radio au sein de Huawei, Ali Morsi, assure que le groupe chinois reste le leader incontesté de la 5G et rappelle que des opérateurs du monde entier signent des contrats avec lui. «Ils bénéficient également de la technologie la plus avancée actuellement», a-t-il précisé.

Interrogé sur le lancement de la technologie 5G en Algérie, le spécialiste a affirmé que ce ne sera pas possible lors des deux prochaines années et a estimé qu’il faudra attendre 2022 ou 2023 pour son lancement.

«La 5G est aujourd’hui une réalité et notre pays n’est pas en retard dans ce secteur. Toutefois, nous devons commencer à nous préparer, notamment sur le volet réseau, l'aspect juridique et les fréquences de la 5G», a-t-il expliqué, assurant que l’Algérie dispose d’un «grand potentiel» pour la mise en place de cette technologie.

La 5G qui va coexister au début avec la 4G apportera des débits plus importants encore, mais aussi un temps de latence bien plus faible qu’aujourd’hui, et pourra supporter un nombre important de connexions en simultané, a poursuivi Morsi, ajoutant que son employabilité promet d’être très étendue et pourra donc servir dans des secteurs variés, notamment économiques et industriels, de même que cette technologie participera à la création des villes et sociétés intelligentes.

Pour information, et dans le jargon des télécommunications, la 5G est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle prolonge l'exploitation technologique LTE et succède à la quatrième génération.

Mohamed Mendaci