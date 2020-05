Instance religieuse du rite Ibadite : Appel à accomplir la prière de l’Aïd à domicile et à réduire les visites des cimetières

Le conseil «Ammi Said», instance religieuse du rite Ibadite, appelle l’ensemble des fidèles à accomplir la prière de l’Aid El Fitr à domicile et à réduire au maximum les visites des cimetières durant cette fête.

Dans un communiqué rendu public à l'approche de la fête de l’Aid El-Fitr et dont l’APS a obtenu une copie, le conseil «Ammi Said» a indiqué que «conformément aux préceptes de l’Islam qui préservent la vie contre tous les périls, et soucieux de la protection des vies en premier lieu et de l'accomplissement de la religion en deuxième, la prière de l’Aid El-Fitr sera effectuée individuellement, ou collectivement avec les membres de la famille, sans prise de risques en cette période de pandémie de Covid-19».

Le conseil du rite Ibadite «Ammi Said», qui rappelle que l’Algérie, comme tous les pays du monde, vit une situation d'urgence sanitaire pour se protéger contre la propagation du coronavirus, avec les mesures d'interdiction des rassemblements qui font planer le risque de contagion, exhorte la population à rester à domicile et à ne sortir qu'en cas de nécessité extrême. L’instance religieuse du rite Ibadite préconise l’utilisation des nouvelles technologies de communication (téléphone, SMS, réseaux sociaux) pour présenter les vœux et d’éviter les visites familiales, tout en précisant l’obligation de s’acquitter de la Zakat El-Fitr et des offrandes et dons pour les orphelins et les démunis.

Elle fait observer que cette situation de crise sanitaire pousse à se tourner encore plus vers Allah le Tout-Puissant, en acceptant son destin et l’implorer pour lever cette pandémie, avant d’appeler à respecter les mesures préventives prises par les autorités du pays, notamment le confinement partiel, pour endiguer la propagation du Covid-19