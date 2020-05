La protection de la femme dans l’avant-projet de révision de la Constitution : Mettre fin à toute forme de violence

16 féminicides depuis le début de l’année, dont 5 durant le confinement sanitaire.



Effarant. 16 femmes ont été assassinées depuis le début de l’année, dont 5 durant le confinement sanitaire. Une femme a été assassinée, à Oran, par son époux à coups de tournevis, une autre à Tipasa, mortellement poignardée par son mari également, tandis qu’à Khenchela, une dame de 65 ans a été assassinée par arme blanche par son propre fils.

La violence à l’égard des femmes a pris des proportions inquiétantes ces derniers mois. Selon Soumia Salhi, militante féministe et syndicaliste, «la banalisation de la violence, sa justification et l’intolérance sociale font encore de la résistance. Les autorités observent un silence complice face aux violences faites aux femmes durant cette pandémie alors que le SG de l'ONU exhorte les Etats à protéger les femmes», a-t-elle insisté.

La lutte contre ce phénomène constitue l’un des six axes de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution dans le volet «Droits fondamentaux et libertés publiques». Il s’agit de «la protection de la femme contre toute forme de violence» et «l’accès des femmes victimes de violence aux structures d’accueil, aux dispositifs de prise en charge et aux voies de recours». La présidente de l’Observatoire algérien de la femme, Chaia Djafri , a signalé « une hausse de la violence à l’égard des femmes, notamment de la violence conjugale durant le confinement sanitaire», a-t-elle déploré. «Les statistiques montrent une hausse des cas de violence à l’égard des femmes, ces dernières années. Il ne s’agit pas de violence verbale, morale ou physique mais de meurtre. Nous avons, au niveau de l’Observatoire, lancé une étude sur ce phénomène. La situation s’est améliorée depuis des années, le tableau n’est pas entièrement noir. Les textes existent, mais il y a un manque flagrant d’application. Les signalements de violence sont à l’origine de cette hausse. Les femmes victimes dénoncent et déposent plainte. Nous avons constaté une prise de conscience chez les femmes victimes qui signalent ce qu’elles subissent en milieu familial ou professionnel», a-t-elle assuré.



Plaidoyer pour des mécanismes d’application



Évoquant l’avant-projet de la Constitution, Mme Chaia Djafri, a estimé que l’Algérie dispose du plus important arsenal juridique pour la protection des droits de la femme. «Les lois qui incriminent la violence à l’égard de la femme existent depuis des années y compris dans la Constitution actuelle, mais le problème c’est l’absence des mécanismes d’application de ces lois», a-t-elle relevé, citant, à titre d’exemple, le harcèlement sexuel en milieu professionnel ou dans la rue. «La loi exige des preuves, mais comment prouver ces faits en interdisant l’enregistrement des actes ?», a-t-elle déploré. Selon la présidente de l’OAF, il faut travailler sur la mise en place de mécanismes d’application des lois et la sensibilisation de la femme victime».

Mme Chaia Djafri a insisté sur l’introduction d’une disposition dans la future Constitution, celle de la médiation familiale. «Nous plaidons pour la médiation familiale. La médiation judiciaire actuelle a exclu le médiateur dans les conflits conjugaux et du travail. Il faut veiller à promouvoir le rôle du médiateur judiciaire, notamment dans les conflits conjugaux pour préserver la famille et l’intégration de la femme dans son milieu familial pas dans des centres d’accueil», a-t-elle insisté. Le médiateur judiciaire peut jouer un rôle essentiel dans la résolution des affaires et alléger la charge sur les tribunaux. «Cela existe dans plusieurs pays, à l’instar du Canada qui a mis en place des tribunaux de médiation familiale», a-t-elle soutenu.

La lutte contre la violence à l’égard des femmes doit constituer une priorité stratégique des pouvoirs publics, à travers la lutte contre l’analphabétisme juridique, pour informer la femme sur les lois et les droits. «C’est un projet lancé par l’Observatoire algérien de la femme, car la lutte contre le phénomène est confrontée à la non-application de certains textes mais également à l’ignorance des lois et des procédures à suivre dans les cas de violence, d’où l’impératif de former la femme juridiquement», a-t-elle conclu.

Neila Benrahal