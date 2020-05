Pologne : Une dame de 103 ans survit au coronavirus

Une Polonaise de 103 ans a été guérie du Covid-19 et a quitté lundi l’hôpital des maladies infectieuses de Kedzierzyn-Kozle, dans le sud de la Pologne, a annoncé l’établissement. Le 20 avril, «elle avait été transférée chez nous dans un état satisfaisant mais, quelques jours plus tard, elle a eu des symptômes d’insuffisance respiratoire. Cependant, dans son déroulement, la maladie a été relativement légère», a déclaré le chef du service de neurologie, le Dr Michal Glonek, cité par l’agence de presse PAP. La vieille dame, pensionnaire d’une maison d’accueil des personnes âgées et qui, selon sa petite-fille, «n’avait jamais touché à des antibiotiques», n’est pas la doyenne des personnes guéries du Covid-19 en Europe. Le «record» dans ce domaine est détenu par une Espagnole de 113 ans dont la guérison a été annoncée le 12 mai. D’autres cas spectaculaires ont eu lieu au Royaume-Uni (106 ans) et en France (103 ans).