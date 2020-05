Chauffeurs de taxi : Le ministère des Transports appelle au dialogue constructif

Le ministère des Travaux publics et des Transports a mis en garde, lundi soir, contre des appels relayés sur des réseaux sociaux incitant les chauffeurs de taxi à briser le confinement sanitaire décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, pour soulever leurs préoccupations, affirmant que «le dialogue constructif est la voie optimale pour trouver des solutions aux problèmes».

«Au moment où l'État œuvre d'arrache-pied à la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus et à la prise en charge de ses effets négatifs sur certaines franges de la société, y compris l’ensemble des opérateurs de transports, en mobilisant tous les moyens nécessaires à l’effet d'alléger leurs souffrances, nous assistons ces jours-ci à des appels, sur les réseaux sociaux, incitant les chauffeurs de taxi à briser le confinement sanitaire pour exposer des préoccupations sociales qui sont prises en charge, au fur et à mesure, au niveau de toutes les wilayas du pays», déplore le ministère, dans un communiqué.

Pour le ministère, ces agissements émanant d’individus prétendument affiliés à des organisations professionnelles des chauffeurs de taxi, «avec lesquelles nous avions l’habitude de traiter en tant que partenaires sociaux dans un cadre organisé qui respecte les lois et la réglementation en vigueur» au service de la redynamisation et de la promotion de cette profession», «relèvent de l’irresponsabilité, dont les conséquences devront être assumées par eux».

Le ministère des Travaux publics et des Transports rappelle que «la voie optimale pour trouver des solutions aux problèmes soulevés demeure le dialogue constructif direct entre les différentes parties prenantes», a conclu le communiqué.