Vente d’appareils de chauffage : Obligation de fournir un détecteur CO

Le ministère du Commerce a fait obligation à l’ensemble des intervenants dans le domaine de la fabrication, l’importation et la distribution (grossistes et détaillants) des appareils de chauffage à gaz à usage domestique de fournir avec chaque appareil vendu un détecteur de monoxyde de carbone, dont le coût est à inclure dans la facture d'achat.

Dans une instruction adressée aux directeurs du commerce des wilayas, le ministère explique que «cette obligation fait suite aux recommandations du groupe interministériel chargé du contrôle des importations et de la lutte contre la contrefaçon, conformément aux instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad».

Cette décision vise à réduire le nombre important de décès dus au monoxyde de carbone enregistré chaque hiver et préserver, ainsi, la vie des citoyens, souligne la même source. Avant le prochain hiver, toutes les mesures nécessaires seront prises pour le lancement d’une opération d’information et de sensibilisation en direction de tous les intervenants pour les exhorter à l’obligation de fournir des détecteurs de monoxyde de carbone aux consommateurs à chaque vente d’appareils de chauffages, selon le communiqué qui précise que «les mesures visant à garantir les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être prises avant le premier novembre 2020».

Soulignant «l’intérêt extrême qui sera accordé à l’application rigoureuse de cette instruction», le ministère du Commerce indique qu’il «veillera à être informé de tous les détails inhérents au suivi de cette opération et des entraves que pourraient rencontrer les services de commerce».