Tizi Ouzou : Saisie de produits alimentaires et parapharmaceutiques périmés

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la protection du consommateur, les forces de police de la 6e Sûreté urbaine de la ville de Tizi Ouzou, de concert avec les services du commerce de la wilaya, ont procédé, lundi dernier, à la saisie d’une quantité importante de produits périmés, stockés dans un dépôt sis au centre-ville, a fait savoir hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya, dans un communiqué. Il s’agit, entre autres, de 1.566 unités d’hygiène corporelle et de 2.052 unités de produits alimentaires et parapharmaceutiques, a indiqué la même source, en précisant que la saisie de cette quantité considérable de produits périmés a été effectuée, lors d’une opération de contrôle de différents magasins et dépôts de stockage de la ville de Tizi Ouzou.

Ces produits ont été détruits par les services spécialisés, alors qu’une procédure administrative a été engagée à l’encontre du propriétaire du dépôt, apprend-on par ailleurs de même source.

Bel. Adrar