Le Ministre du commerce à Sétif : Moralisation et organisation du marché

En s’adressant aux commerçants du plus vieux marché couvert de Sétif, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, ne mâchait pas ses mots à l’égard de certains d’entre eux ne portant pas le masque de protection, mettant l’accent sur son port obligatoire sous peine de mesures coercitives allant jusqu’à la fermeture et appelant le directeur du commerce à appliquer strictement l’instruction dont ils ont été destinataires.

Il appelle également les marchands de fruits et légumes, et les bouchers à faire un effort et à se contenter d’une marge bénéficiaire suffisante. Le ministre ordonne aux responsables de son secteur de procéder immédiatement à une inspection au niveau de ce marché et d’exiger la facture, «faute de quoi la marchandise sera saisie et le contrevenant qui sera considéré comme spéculateur fera l’objet d’un retrait définitif du registre du commerce et présenté à la justice.»

«Nous frapperons d’une main de fer tous les commerçants de gros ou de détail qui feront dans la spéculation sur le dos du citoyen», ajoute M. Kamel Rezig, qui estime «inadmissible qu’en 2020, le citoyen ne puisse acheter de la viande en raison de prix inaccessibles. Nous irons jusqu’à la fermeture de ces marchés si la nécessité l’exige». Une commission chargée de la moralisation de l’acte commercial et son organisation du producteur jusqu’au consommateur sera à pied d’œuvre après le mois de Ramadhan, avec la nécessaire reconduction de la facture. «C’est le défi que nous avons à charge de relever», a-t-il affirmé. Auparavant, le ministre a présidé une cérémonie en l’honneur de 14 cadres et agents de contrôle qui se sont distingués par leur travail formidable dans la lutte contre la spéculation et ont fait l’objet d’agression par des commerçants indélicats.

M. Kamel Rezig, qui a inauguré le Centre du registre du commerce, a appelé les responsables de cette structure à aller vers l’accroissement du nombre de commerçants inscrits dans une aussi grande wilaya qui est un pôle économique et commercial important, ne comptant pas plus de 90.000 commerçants. Une orientation tout aussi valable au niveau national avec seulement 2.300.000 inscrits au registre du commerce.

Dans la daïra de Guedjel, Kamel Rezig a visité une unité privée de tissu non tissé, sacs et emballage reconvertie dans la fabrication de bavettes à raison d’un million d’unités par jour. Il a félicité et encouragé les responsables de cette unité qui pourront poursuivre cette activité à titre commercial avec le registre actuel jusqu’à la fin de cette pandémie, les appelant à fabriquer des bavettes pour enfants.

