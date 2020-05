Droit de préemption : Les raisons du changement

Le projet de loi de finances complémentaire pour 2020 suggère l’annulation du droit de préemption institué à travers l’article 62 de la Loi de finances complémentaire pour 2009 puis modifié successivement par les articles 46 de la LFC 2010 et 57 de la LF 2014, avant d’être renforcé dans la loi n° 16-09 relative à la promotion de l'investissement. Le législateur a substitué à ce droit une autorisation préalable des investissements étrangers et l’annulation de l'obligation de leur financement à travers le recours aux financements locaux.

L’argument qui a prévalu à cette démarche réside dans le fait que le recours au droit de préemption «a engendré des contraintes importantes aux transactions auxquelles participent l’Etat avec ce droit sans participation financière à sa concrétisation jusqu’à présent dans la majorité des cas où l’Etat s’était opposé, n’étant pas le véritable acquéreur». Cette initiative qui relève de la «nécessité» est également justifiée par le fait que ce procédé «a entravé l’émergence de la Bourse en Algérie, en l’absence du seuil minimum de négociation libre, et donnera un signal fort aux investisseurs étrangers en termes d’attractivité des investissements étrangers directs et de liberté des affaires».

Néanmoins, pour se rattraper, un droit de regard sera maintenu sur les opérations de cession des parts du capital de toute entité de droit algérien exerçant une activité stratégique lorsqu’il s’agit de parts détenues par d’autres parties étrangères. Un droit qui sera exercé à travers le contrôle avec délégation par le Premier ministre ou le chef de Gouvernement.

En fait, l’Algérie n’aura fait qu’obéir aux impératifs d’une conjoncture singulière car on se demande si cette mesure aurait été levée dans d’autres circonstances. Quel que soit le motif qui a prévalu dans cette option du gouvernement, il est certain que l’Algérie n’a d’autre choix que d’adapter ses lois économiques aux pratiques des affaires internationales. La crise économique mondiale et ses effets désastreux sur les finances publiques des Etats, et les flux des investissements directs étrangers, et par voie de conséquence sur l’emploi, est un facteur essentiel censé opérer de grands changements dans la conduite des politiques économiques des pays, aujourd’hui en quête de capitaux extérieurs pour financer leur croissance. L’Algérie, qui n’est pas en reste du monde, a été durement éprouvée par cette crise et n’a d’autre alternative, par conséquent, que celle qui consiste à adoucir ses lois, notamment en ce qui concerne le droit de préemption très critiqué par le partenaire étranger. En juin 2016, le Pr Abderrahmane Mebtoul soulignait dans une contribution que «ceux qui évoquent, concernant justement le droit de préemption et la règle des 49/51% comme irréversible et la perte de souveraineté nationale, sans une analyse objective de la situation socioéconomique algérienne, oublient ou font semblant d’oublier que l’Algérie est mono exportatrice, dépendante des fluctuations des prix internationaux d’hydrocarbures». L’expert international jugeait alors que l’Algérie, qui subissait déjà les conséquences du processus de l’effondrement des cours du pétrole «a besoin d’un regard lucide sur son devenir en ces moments de grands bouleversements géostratégiques qui menacent» le pays.

Aujourd’hui, on comprend l’urgence et la contrainte surtout pour l’Algérie de s’adapter aux impératifs de la nouvelle conjoncture mondiale pour remonter la pente tout en ayant un droit de regard sur ses affaires. On ne peut que reproduire ici les propos du Professeur d’économie, Christian Saint-Étienne, qui affirme que «la souveraineté économique est devenue une notion relative dans un monde d’interdépendance et de montée des appels au protectionnisme». Néanmoins, «il existe des critères objectifs permettant de limiter cette dépendance. Les pays ayant des balances courantes positives et des positions financières externes créditrices sont moins menacés que ceux qui sont dans une position inverse». A nous de nous situer dans le schéma.

D. Akila