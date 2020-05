Projet de Loi de finances complémentaire : Un Fonds d’investissement de 1,2 milliard de dinars pour les start-up

Répondant aux questions des membres de la Commission des Finances et du Budget de APN, après la présentation du projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, le ministre a précisé que plusieurs institutions, dont les banques publiques participent à ce Fonds à hauteur de 100 millions de dinars pour chaque partie associée et que sa gestion est confiée à l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. Soulignant que le lancement de ce Fonds se fera quand les formalités légales pour sa création seront finies. Pour le financement des start-ups, les autorités publiques ont opté pour la mise en place d'un Fonds d'investissement en lieu et place d'une banque, en raison des mesures difficiles et les garanties imposées par les banques. Précisant que le nouveau Fonds aura une flexibilité dans le traitement des dossiers, le ministre a ajouté que les montants demandés par les porteurs de projets sont souvent modestes mais offrent en retour une valeur ajoutée élevée.



L’importation de véhicules neufs, autorisée sans limitation de quotas



Le retour à l’importation de véhicules neufs au titre du Projet de loi de Finances complémentaire (PLFC) 2020, se fera sans limitatione quotas aux concessionnaires, a, en outre, affirmé M. Raouia. Le Gouvernement s’attelle à l’élaboration d’une nouvelle stratégie visant à asseoir une véritable industrie nationale automobile en Algérie, mais les résultats ne se verront que dans trois années à peu près, a-t-il indiqué. Ainsi, poursuit le ministre, les Pouvoirs publics sont dans l’obligation de revenir à l’importation de véhicules neufs, en plus des voitures d’occasion (autorisée par la Loi de finances initiale), en vue de répondre à la demande du marché jusqu’à l’entrée en production effective des nouvelles usines.

Il a expliqué que les opérations d’importation seront soumises à des taxes fixées par le PLFC et donc chaque concessionnaire importera en fonction de ses capacités financières sans limitation de quota, et ce, dans le but d’éviter la résurgence de certaines pratiques suspectes en matière de distribution de quotas.



Orienter les subventions sur le carburant vers ceux qui y ouvrent droit



En ce qui concerne l'augmentation des prix du carburant, M. Raouia a justifié cette proposition par la pression que subit le budget en raison de la subvention de l'Etat de ce produit, soulignant la nécessité d'accompagner cette augmentation par une campagne de sensibilisation en direction des commerçants et des opérateurs à la nécessité de ne pas exagérer ou se précipiter à l'augmentation des prix de leurs produits et de leurs prestations. A ce titre, le ministre a indiqué qu'un groupe de travail se penchait actuellement sur l’examen de toutes les propositions à l'effet de trouver des mécanismes à même d’orienter ce soutien vers ceux qui y ouvrent droit, notamment une carte d'approvisionnement en carburant remise une fois par an à chaque citoyen. Cette carte couvre une consommation minimale couverte par la subvention de sorte que son titulaire aura à payer le surplus de la quantité indiquée sur la carte. S'agissant du financement du déficit budgétaire, le ministre a réitéré que l'Algérie ne recourra ni à l'endettement extérieur ni au financement non conventionnel. «Nous miserons sur le financement conventionnel interne, notamment les dividendes de la Banque d'Algérie et la collecte de la fiscalité», a-t-il ajouté.



Révision des exonérations fiscales dans la LF-2021



A ce propos, le ministre a indiqué que la finance islamique jouera un rôle primordial dans la mobilisation de l’épargne nationale. Pour ce qui du retour aux régimes fiscaux en vigueur avant fin de 2019 pour les professions libérales non commerciales, M. Raouia a affirmé que le régime de déclaration contrôlée prévu dans la LF initiale pour l’exercice 2020 avait été expérimenté auparavant et s’était avéré inefficace.

Au sujet du prix référentiel du baril du pétrole fixé à 30 Usd, le ministre a indiqué qu’il s’agissait d’une moyenne des cours établie sur toute l’année, relevant la difficulté de prévoir les choses dans cette conjoncture économique marquée par l’incertitude.

«Nous avons fixé un prix référentiel à 30 Usd, mais si la situation financière se détériore, nous n’hésiterons pas à recourir à une autre loi de finances complémentaire», a-t-il expliqué, ajoutant que «dans un cas comme dans l’autre, nous ne toucherons pas au système social et sanitaire». Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la Loi de finances pour l’exercice 2021 verra une révision générale du système des exonérations et des avantages fiscaux et parafiscaux, ce qui va de pair avec la révision de la loi sur l’investissement et la mise en place de nouveaux cahiers des charges pour les filières industrielles.