Les grands savants de l’islam, Arezki Cherfaoui Ezzawawi : Un érudit des sciences islamiques

La région de Kabylie est connue pour avoir été un terreau de l’érudition dans les sciences islamiques de laquelle sont issus plusieurs savants et cheikhs dont le savoir a rayonné sur tout le territoire national, voire dans le monde musulman. Parmi ces érudits figure cheikh Arezki Cherfaoui Ezzawawi El Azhari, du village Cheurfa Nbahloul, qui abrite depuis des siècles la grande zaouia éponyme. C’est là que le futur érudit avait appris le saint Coran avant de fréquenter la zaouïa Ahmed Bendris, dans la localité d’Illoula Oumalou, pour se perfectionner davantage en prévision d’autres conquêtes scientifiques.

Après un passage à l’école Thaâlibia à Alger où il côtoyait le savant cheikh Abdelkader El Béjaoui, cheikh Arezki Cherfaoui rejoignit la prestigieuse université islamique El Azhar du Caire (Egypte) où il obtint en 1921 une distinction internationale et d’autres titres d’études supérieures.

En 1933, le cheikh regagne l’Algérie pour poursuivre son parcours d’enseignement, d’éducation et de diffusion du savoir religieux au niveau de la zaouïa Sidi Abderahmane El Illouli, jusqu’à sa mort, le 27 décembre 1944, à l’âge de 67 ans.

La grande mosquée de la ville de Tizi-Ouzou porte aujourd’hui le nom de cet éminent homme de savoir qui a consacré toute sa vie à prodiguer non seulement l’enseignement religieux aux populations, mais aussi à les sensibiliser sur l’amour du pays et la nécessité de la résistance face aux tentatives de la colonisation visant à éliminer tout ce qui représente la personnalité nationale, notamment sa religion, sa culture et ses langues.

Lors d’un colloque sur la vie et le parcours théologique de l’érudit, organisé il y a de cela quelques années par la zaouia Cheurfa N’Bahloul, les universitaires et spécialistes y ayant pris part avaient tous mis l’accent sur l’apport considérable d’Arezki Cherfaoui dans la diffusion de l’Islam de tolérance et des valeurs de solidarité et d’amour d’autrui parmi les populations de la région et celles des autres régions du pays.

Ils avaient aussi insisté sur le rôle important qu’a joué l’érudit Cherfaoui dans l’éveil des consciences en faveur de l’indépendance nationale et du recouvrement de notre identité nationale spoliée par la France coloniale, mais aussi et surtout dans la préservation et la vulgarisation du référent religieux national inspiré du rite malékite.

