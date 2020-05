Stars des Ramadhan d’antan, Sid Ali Kouiret : L’icône des quatrième et septième arts

Par : Sihem Oubraham

Grand comédien de théâtre et de cinéma, Sid Ali Kouiret est né le 3 janvier 1933 à Alger. Il eut une enfance difficile. Comme il aime nager et que pour aller au môle, il fallait traverser la rue de la Marine, un beau jour, il rencontre Mustapha Kateb qui dirigeait, dans les années 1950, une troupe de théâtre amateur, au café de Daniel et se retrouve sans trop le vouloir à la rue Randon où Kateb répétait...

Depuis, c'est la grande rencontre avec les planches et la soif des voyages.

En 1951, il se retrouve à Berlin avec la troupe EI-Mesrah EI-Djazairi, puis à Paris, en 1952, entonnant Min Djibalina dans les cafés algériens.

En 1954, il est à Bucarest pour le deuxième Festival de la jeunesse et des étudiants pour la paix.

La même année, il devient professionnel et signe avec la troupe municipale d’Alger dirigée par Mahieddine Bachtarzi.

En 1955, la Direction de la surveillance du territoire (DST) surveille le local de la rue Randon et fiche ses camarades. Il débarque à Marseille et rejoint Paris où il rencontre Mohamed Boudia, Hadj Omar, Missoum, Nourreddine Bouhired. «On faisait les cafés FLN», raconte-t-il.

En 1958, il fait naturellement partie de la troupe artistique que met sur pied le FLN dans le but de sensibiliser l’opinion internationale.

Après l’indépendance, il est au TNA et, à partir de 1963, il entame une brillante carrière cinématographique.

Son premier rôle à l’écran, il le tient dans l’adaptation pour la télévision par Mustapha Badie de la pièce Les Enfants de la Casbah de Abdelhalim Raïs en 1963. Toutefois, ce n'est qu’avec L’Opium et le Bâton en 1970 d’Ahmed Rachedi qu’il s’impose vraiment.

Puis vient Décembre en 1971 de Mohamed Lakhdar-Hamina, suivi de beaucoup d’autres films algériens et étrangers parmi lesquels on retient Le retour de l’enfant prodigue en 1976 de Youcef Chahine et Destins sanglants en 1980 de Kheiri Bichara. Sid Ali Kouiret prend sa retraite — anticipée — du TNA en 1987. Repris sur cachet par Fouzia Aït El-Hadj, il rejouera dans Les Concierges de Rouiched, en 1991, et décrochera un premier rôle dans le feuilleton La famille Ramdam, diffusé sur la chaîne française M6 en 1992.

Sid Ali Kouiret est décédé le 5 avril 2015 à l’âge de 82 ans, suite à une longue maladie.

