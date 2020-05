PATRIMOINE, Sétif, Mosquée Abu Dher el-Ghiffari : Mémoire et référent religieux

« 8 Mai 1945, ma mémoire déambule et se fige, c’est le regard avide des enfants de 10 ans, mille facettes brisées, se cristallisant dans le souvenir mille fois narré par des vieilles aujourd’hui aux peaux desséchées.» Mokhtar Chaalal, alors se souvenant de mai 1945, s’ébranlant de Djamaa Langar, aussi vieux que le temps, qui rappelle à tant de souvenirs de notre vécu et de lieux mythiques veillant fièrement à immortaliser la mémoire. Parmi ces lieux de la mémoire, figure en effet cette mosquée Abu Dher El Ghiffari qui a été édifiée au tout début des années 1930 et marque encore l’empreinte indélébile de Sétif dans la parcours glorieux du mouvement national. Un lieu de culte implanté au cœur de cette cité populaire du faubourg de la gare et qui n’oubliera pas de sitôt que c’est de là, de cette mosquée qui porte depuis 1962 le nom d'Abou Dher El Ghiffari, qu’est partie par un mardi, jour de marché, cette marche du 8 mai 1945. Une mosquée qui relève aujourd’hui de ces monuments incontournables de l’histoire et force encore l’admiration du Sétifien, fier de la réalisation au cœur de sa cité, de ce joyau édifié sur des fonds collectés auprès de citoyens musulmans et qui aurait été ouverte le 20 octobre 1931. Une mosquée qui relève aujourd’hui en effet de ces monuments incontournables dans l’histoire contemporaine de la cité avec tout au bout de l’ancienne ville, à quelques encablures d’Ain Fouara, la mosquée El Aatik qui fut la première à être édifiée en 1840. Second à être édifiée après la mosquée El Aatik en 1840 à quelques encablures de Ain Fouara, mesdjid Abu Dher El Ghiffari par ses murs, véritables pans de l’histoire de notre peuple, ces hommes et son esprit abondant sans cesse dans le sens de la défense de la patrie et la préservation de son référent religieux sera alors ce lieu privilégié, creuset de l’appartenance et de l’authenticité dont la vocation était d’autant plus consolidée par la médersa à quelques mètres de là. Au cœur de la cité Langar où élisait domicile une solidaire population de citoyens musulmans, la mosquée Abu Dher El Ghiffari devint un vivier du mouvement national et un carrefour inévitable de la glorieuse Révolution de Novembre. Cette mosquée fut alors un haut lieu de culte, du savoir et de la connaissance où la fibre nationaliste se cultivait au quotidien. Une mosquée qui doit aussi sa grandeur à un grand homme, un Imam qui y officiait, cheikh Rabah Belmeddour, dont on ne peut séparer l’œuvre et la vie de l’histoire de ce lieu du culte musulman, symbole de la modération et du juste milieu puisés du référent national. Des valeurs qui se fondaient en symbiose avec la rigueur et le verbe tranchant de cet homme dont on ne cessera jamais aussi de souligner l’influence de ses prêches et ceux de ses compagnons alors que déjà, la Seconde Guerre mondiale battait son plein, comme il sera mis en exergue lors du séminaire international organisé à Sétif en 2015. Cheikh Rabah Belmedour fut alors reconnu parmi les grandes figures emblématiques de la région de Sétif qui ont œuvré à la préservation du référent religieux et de l’identité nationale. Membre de l’association des Oulémas musulmans algériens, il s’attellera à valoriser les efforts et l’empreinte de savants de Sétif et sa région, avec ses contributions scientifiques, ses opinions réformistes, sa méthodologie de la fetwa et l’idjtihad au sein des oulémas musulmans algériens. Né en mars 1908 à Meloul, au sud de Sétif, Rabah Belmedour, aussi respecté que l’imam que fut Mohamed Tahar Khababa, apprit le Coran à l’âge de 12 ans, avant de rejoindre l’université de Zeitouna en Tunisie en 1929, où il décroche un doctorat et revient dans son pays pour rejoindre l’association des Oulémas musulmans algériens en 1935. En 1939, il est désigné imam de Djamaâ Langar, Abu Dher El Ghiffari depuis 1962, qu’il ne quittera plus jusqu’à son décès le 16 novembre 1994. Cette brillante et respectueuse carrière sera entrecoupée en 1957 par son emprisonnement au camp de détention de Ksar El Abtal.

Dans la rigueur sans faille qu’il déployait à l’endroit de ceux qui s’égaraient, cheikh Rabah Belmedour, dans le blanc immaculé de sa gandoura et son burnous précieusement ajusté sur ses épaules, aura été et reste une source d’inspiration.

F. Z.