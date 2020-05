Eloge de la différence

Par : Kamel Bouslama

C ’est peut-être un lieu commun de le dire ou le rappeler par les temps qui courent, les islamistes affirment à qui veut les entendre qu’en uniformisant les opinions et les doctrines de l’islam autour de la leur, ils lui donneront plus de force. Or il est objectivement établi depuis belle lurette que cette assertion est démentie par toute l’histoire de l’islam, laquelle histoire, plus que millénaire, témoigne qu’au contraire, cette religion, fort heureusement, a toujours été et sera toujours le creuset d’écoles, de doctrines et d’idées les plus diverses. D’ailleurs, dès l’aube même de l’islam, les premiers savants s’opposaient déjà sur des questions dont la solution nous semble à présent si évidente que l’on a du mal à imaginer qu’elles aient pu être controversées en leur temps.

Toujours est-il que l’on continue de vouloir, aujourd’hui, nous faire croire que tout désaccord, toute opinion contraire ou dissidente est impie, alors que tout musulman avisé sait pertinemment que les expressions coraniques ne sont pas des essences figées pour l’éternité, mais des mots que chacun tend naturellement à comprendre et interpréter en fonction de ses propres conceptions.

Il va sans dire aussi que ces divergences d’opinion peuvent porter sur le sens à donner à un terme donné et les exemples tels que rapportés par les écrits y afférents ne manquent pas : ainsi, s’agissant du verset «Soyez assidus aux prières du milieu» (II, 238), voici tel que relevé par un des juristes le témoignage ci-après : «On a pu dire tantôt que cette «prière du milieu» était la prière de midi parce qu’elle tombe au milieu du jour, tantôt celle de l’après-midi, parce qu’elle se situe entre les deux prières du matin et les deux du soir, tantôt que, puisque la prière du couchant comporte un nombre intermédiaire de prosternations, c’était elle qui était visée, tantôt que c’était la prière du soir parce qu’elle se situe entre deux prières qu’il est interdit d’abréger, etc.»

De même, dans le verset «Ils t’interrogent au sujet de l’Esprit, Dis : ‘L’esprit procède du commandement de mon seigneur’» (XVII, 85), il est noté que «L’Esprit» désigne pour certains l’esprit de l’homme et de l’animal, tandis que pour Le biographe, Ibn ‘Abbas, le cousin Prophète, il désignait l’ange Gabriel (parce qu’il est l’Esprit sain), et que pour son petit-fils Hassan b.‘Ali il désignait le Coran, comme dans le verset «Nous t’avons ainsi révélé un Esprit qui provient de notre commandement…» (XLII, 52)…

En tout cas telle était, d’après les écrits consultés, «la situation au temps de l’islam triomphant : opinion contre opinion, «Ijtihàd» contre «ijtihàd», même sur les questions les plus sensibles. Et la «umma» l’acceptait avec une largeur de vues et une ouverture d’esprit remarquables, sans anathèmes et sans appels au meurtre, lesquels ne survenaient jamais que lorsque les tyrans usurpant le pouvoir ou les rebelles le convoitant venaient exploiter la religion à des fins politiques, comme c’est aujourd’hui le cas avec le courant de la politisation de la religion par la violence et la terreur». D’ailleurs, les faits ont largement démontré qu’hormis ce genre de situation, le monde arabo-musulman a, tout au moins durant l’âge d’or, été un modèle de tolérance et de liberté d’expression.

K. B.