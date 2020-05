SAVOIR, La science dans le coran : Le miracle du miel

«[Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles : «Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres, et les treillages que [les hommes] font. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent». (Sourate an-Nahl, versets 68-69)

Savez-vous combien le miel est important, cette nourriture produite par un si petit insecte et offerte à l'homme, par la grâce d'Allah ?

Le miel se compose de sucres tels le glucose et le fructose et de minéraux tels le magnésium, le potassium, le calcium, le chlore de sodium, le soufre, le fer et le phosphate. Il contient plus ou moins, selon la qualité du nectar et du pollen, les vitamines B1, B2, C, B6, B5 et B3. Outre ces composants, on trouve dans le miel du cuivre, de l'iode et du zinc en moindre quantité, ainsi que plusieurs sortes d'hormones.

Tel qu'Allah l'indique dans le Coran, le miel est «curatif pour les hommes». Cette particularité a été confirmée par les scientifiques réunis lors de la conférence mondiale d'apiculture du 20-26 septembre 1993 en Chine. Il fut notamment question des traitements médicaux à base de dérivés de miel. Les scientifiques américains ont noté particulièrement les vertus curatives du miel, de la gelée royale, du pollen et des propolis (résine d'abeille) sur de nombreuses maladies. Un docteur roumain, qui prodigua du miel à ses patients atteints de cataracte, affirma que sur 2094 sujets, 2002 se sont remis complètement. Des médecins polonais ont également noté pendant cette conférence que la résine d'abeille permet de traiter nombre de maux telles que les hémorroïdes, les problèmes de peau, les maladies gynécologiques, ainsi que d'autres désordres physiologiques.

De nos jours, dans les pays développés, l'apiculture et les produits d'abeille constituent un nouvel axe de recherche pour la science. Voyons ci-dessus d'autres qualités du miel :

Assimilation aisée : contenant des molécules de sucre pouvant se transformer en d'autres sucres (par exemple le fructose en glucose), le miel est facilement assimilé par les estomacs les plus sensibles, en dépit de sa teneur élevée en acide. Il facilite le fonctionnement des reins et des intestins. Contient peu de calories : pour une même quantité de sucre donnée, le miel contient 40% moins de calories. Par ailleurs, il contient une grande teneur énergétique et ne favorise pas la prise de poids.

Fluidité sanguine : mélangé à l'eau, le miel se répand dans la circulation sanguine en 7 minutes. Ses molécules dépourvues de sucre rendent le cerveau, premier consommateur de sucre, plus performant.

Supporte la formation du sang: le miel fournit une partie importante de l'énergie requise par le corps pour la formation du sang, dont il facilite par ailleurs le nettoyage et facilite la circulation, qu'il règle. Il préserve également des problèmes capillaires et de l'artériosclérose.

Propriété bactéricide : on appelle «effet d'inhibition» la propriété bactéricide du miel. Des expériences ont prouvé que cet effet double lorsque le miel est dilué avec de l'eau. Il est très intéressant de noter que des abeilles nouvellement nées dans la colonie sont nourries avec du miel dilué par les abeilles responsables de leur surveillance comme si elles connaissaient cette qualité du miel. Gelée royale : la gelée royale est une substance produite par des abeilles ouvrières à l'intérieur de la ruche. Elle se compose de sucre, de protéines, des graisses et beaucoup de vitamines. Elle est utilisée quand le corps est affaibli ou dans les problèmes provoqués par le vieillissement des tissus.

Il est évident que du miel, qui est produit en des montants beaucoup plus élevés dont les abeilles auront besoin, soit fait au profit de l'homme. Et il est également clair que les abeilles ne peuvent pas accomplir une tâche si incroyable «par elles-mêmes».

VERSET DU SAINT CORAN

«Ô gens ! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants.» (Coran, 10 : 57).

HADITH

Abou Hourayra (P.A.a) rapporte que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

«Allah a mis en place un remède pour toute maladie qu’Il a créée» (rapporté par Al-Boukhari (5678)