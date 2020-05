Skikda : Sauvetage d’une tortue géante coincée dans un filet de pêche

Les plongeurs de l’unité marine de la Protection civile de la wilaya de Skikda ont sauvé dimanche une torture géante marine coincée dans un filet de pêche au large de la plage Molo, a-t-on appris du chargé de communication de la direction locale de la Protection civile, le lieutenant, Imen Merouani.

La bête qui mesure plus de 2 mètres de long était coincée dans un filet de pêche à plus de 150m au large de la plage Molo de la ville de Skikda, selon la même source.

Les éléments de la Protection civile sont parvenus à la détacher et à la relâcher dans son milieu naturel sans la blesser, a-t-elle ajouté, précisant que cette opération a mobilisé deux bateaux semi-rigides et deux plongeurs.