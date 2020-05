El-Tarf : Désinfection du parc animalier de Brabtia

Une importante opération de désinfection du parc animalier de Brabtia, se trouvant en plein cœur du parc national d’El Kala, dans la wilaya d’El Tarf, a été organisée dimanche dernier, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de l’inspecteur vétérinaire, Nacereddine Chibani. Initiée par la direction des services agricoles (DSA), cette opération a été menée en étroite collaboration avec les éléments de la Conservation locale des forets, et des services de la wilaya, a-t-il précisé. Les participants à cette action de salubrité se sont attelés à nettoyer et à désinfecter différents endroits du parc sur 20 hectares, principalement ses six abris d’animaux sauvages et domestiques, a ajouté le même responsable, soulignant que l’opération a été supervisée par les gestionnaires du parc, principalement ses vétérinaires. Le produit désinfectant a été fourni, «à titre gracieux», par une société locale de désinfection de statut privé,

a-t-on ajouté, relevant que l’opération sera reconduite chaque mois afin d’assurer hygiène et confort aux habitants de ce parc, dans le souci de préserver la richesse faunistique de cette wilaya frontalière.

La même source a, par ailleurs, signalé la prochaine organisation d’ opérations portant, entre autres, sur la dératisation et la démoustication du parc animalier de Brabtia qui compte près d’une vingtaine d’espèces, totalisant pas moins de 74 animaux domestiques et sauvages, attirant de nombreux visiteurs en quête de détente et de découverte de ce monde animalier.